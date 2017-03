El día que Jerez se preocupó por Londres

El grupo de Whatsapp de las hermanas López comenzó a echar humo el pasado miércoles 22 de marzo pasadas las 3 de la tarde. El atentado que se acababa de perpetrar en Londres había hecho saltar todas las alarmas en casa, donde pensaban en Saray, la hermana que vive desde hace varios años en la capital inglesa. "Nos pusimos en contacto con ella y no le había pasado nada, pero en un primer momento nos preocupamos bastante", reconoce Eva, que se había enterado de la noticia a través de Cristina, la tercera de estas hermanas jerezanas.

Francisco y Mercedes no estaban tan lejos en el momento en el que el atacante Khalid Masood, de 52 años y nacido en Kent, un condado situado al suroeste de Londres, atropelló a varias decenas de personas en el puente de Westminster y apuñaló a un agente de policía. El resultado final de cuatro muertos -entre ellos el autor de la tragedia- y decenas de heridos era la noticia de la cual se enteraban estos jerezanos mientras estaban en el National Gallery de Londres. "Habíamos decidido ir el día martes a Westminster, porque hacía un día más soleado. El miércoles estaría nublado y habíamos programado que en esa jornada iríamos a ver los museos", afirma Francisco S., que explicaba cómo esperaban poder pasar a la parte este del puente antes de volver a España: "Nos quedamos en la zona oeste y pensamos en volver otro día para ver el río desde la otra orilla. Pero el jueves estaba todo acordonado y era imposible".

El móvil sirvió una vez más para avisar a familiares y amigos de que todo estaba bien

Una vez más, las comunicaciones móviles permitían a los familiares enterarse de que los suyos estaban lejos del ataque a la hora del suceso. "Comenzaron a llegarnos mensajes y llamadas. Estaba todo el mundo muy preocupado por saber que no nos había pasado nada, pero los tranquilizamos y les dijimos que no estábamos cerca del lugar en aquel momento. Nosotros solo vimos volar un helicóptero cerca de Westminster".

Desde entonces, estos jerezanos han notado un aumento de policía, ambulancias y tráfico en general en Londres, aunque tampoco se puede decir que sea algo "demasiado exagerado. No hay agentes con metralletas ni nada por el estilo. En las bocas de metro sí que hay mayor seguridad", dice Francisco, quien reconoce que la zona del ataque sí tenía fuertes medidas de seguridad el día después del atentado perpetrado en el puente.

A la inversa que la pareja de turistas españoles en Londres se enteró Pilar Balderas. Esta jerezana reside en Londres y se encontraba de vacaciones en Jerez en el momento del atentado: "Me escribió una amiga de la familia preguntándome si estaba bien. Al principio no contesté, ya que pensaba que se había enterado de que estaba de vacaciones y por eso lo hacía. Minutos más tarde, una amiga me preguntó si estaba bien y si estaba en jerez, y ya me extrañó. Dije que sí, que estaba aquí y pregunté qué pasaba. Entonces me dijo que había pasado algo en Westminster".

Todo esto le ocurría a Pilar media hora después del suceso y tenía una gran preocupación porque su lugar de trabajo se encuentra a pocos minutos del puente donde el inglés Massod decidió causar el terror entre sus propios paisanos. "Al principio me asusté un poco, sabía que mis compañeros estaban en una reunión, así que le escribí a uno de ellos para asegurarme de que estaban bien y sabían lo que había pasado", dice Pilar, que tampoco tenía muy claro lo que había pasado porque solo pudo leer algunos titulares de la prensa británica.

Reconoce también Pilar Balderas que el miércoles se interesaron por su estado muchas personas, pero ella también necesitaba saber de todos aquellos que había dejado en territorio inglés: "Durante el día mucha gente me escribió para confirmar que estaba bien y confirmar que estaba en España. Yo a la vez contacté con mis amigos, mi novio y el equipo que tengo a mi cargo para ver que todos estaban bien". Además, se siente extraña un par de días después de que todo sucediera: "Estoy un poco incómoda. Es raro, pero en parte me siento fuera de lugar estando aquí. Llevo allí ya 5 años y me deja desconcertada, sobre todo estar tan cerca".

Pronto llegará la hora de volver a Londres y Pilar es consciente de ello: "La vuelta la llevo bien. Me guste o no, la vida es así, no puedes controlar dónde estás cuando pasan estas cosas y al final es más suerte. La vida sigue y el mundo continúa girando. A día de hoy mi vida está allí y lo peor que podemos hacer es cambiar nuestra vida por miedo a ellos".

Lo mismo espera Miriam Guerra, una arquitecta jerezana que emigró a Londres hace casi cinco años. Ella sí estaba en la capital anglosajona en el momento del atentado: "Salí a comer del trabajo y tenía muchos Whatsapp y llamadas de familia y amigos. Mi novio -también jerezano- y yo trabajamos en la City y, aunque está aproximadamente a media hora andando de donde se produjo el atentado, es una zona muy concurrida de gente". Miriam reconoce que el atentado ha traído consecuencias para los ciudadanos que viven en Londres, aunque espera que pronto vuelva todo a la normalidad: "Ha habido retrasos en el transporte y mayor presencia policial estos días. Ahora tenemos el miedo metido en el cuerpo pero esperemos que se normalicen las cosas".