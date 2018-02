El día después, del miedo a la tranquilidad

El escrito apunta también que "según la familia, en esta semana la paciente acudió al colegio miércoles y jueves, pues la mayoría de los días de la semana anterior estaba en su casa por otra enfermedad por lo que las posibilidades de contacto directo, y en especial prolongado serían muy bajas. Los contactos esporádicos, como saludarse, darse un beso, o un abrazo, mantener un día una conversación, etc, no se consideran contacto prolongado".

En efecto, muchos padres agradecieron ayer toda la información suministrada por el equipo médico desplazado ayer hasta el centro. Entre las dudas más numerosas estuvieron las de una posible transmisión. Así, en el escrito facilitado a los padres por parte del centro y el equipo médico desplazado ayer al colegio, se deja claro que "este germen lo portan sólo las personas (no perdura en mesas, silla u otro material escolar) y se contagia por contacto directo persona a persona por las secreciones de la vía respiratoria y por un contacto directo y prolongado. No se transmite por muebles, cuadernos , compartir aseos, ropas,etc,..".

Las preguntas

1. Si mi hijo/a tiene fiebre al día siguiente o en los días próximos ¿qué hacer?

-Aplicar los cuidados de siempre ( antitérmicos, hidratación, etc..) , si no cede la fiebre se acude al médico/pediatra o al Servicio de Urgencias si es fuera de horario habitual de su centro de salud. El médico valorará el caso y hará lo que sea lo más adecuado. No se recomienda acudir en primera instancia al hospital, pues en las Urgencias hospitalarias se ordenan los pacientes por situación de gravedad, y una fiebre en un niño suele quedar para el final, además podría contagiarse de otros pacientes con enfermedades infecciosas más graves, o que en este momento no padezca el niño/a.

2. Mi hija/o no va a 5ºB, pero tiene contacto muy cercano con una amiga o compañera de la afectada ¿puede estar contagiada?

-Su hija/o no es contacto cercano pues no ha tenido con la afectada contacto ni directo ni prolongado, por lo que no necesita ni tratamiento ni especial cuidado.

3. ¿Desde que una persona ha estado en contacto cercano, directo y prolongado con la afectada cuanto tiempo pasaría en aparecer la enfermedad?

-Si una persona ha estado en contacto cercano, directo y prolongado con la afectada y sin quimioprofilaxis, no necesariamente va a padecer la enfermedad, pues aún así, es muy, muy infrecuente. No obstante, y como información la enfermedad aparece entre los 2 y 10 días, lo más frecuente a los 4 días.

4. ¿Qué tipo de meningitis es la del caso?

-Ya se conoce que ha sido causada por el meningococo tipo B.

*Texto extraído de las preguntas realizadas ayer por los padres a los miembros del SAS.