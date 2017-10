29-N. El día de los jerezanos en Madrid

En este momento los carteros de la ciudad del Manzanares, gracias al patrocinio del Grupo Fields, están recorriendo las calles madrileñas para entregar a todos los socios activos de la "Diáspora Jerezana", la convocatoria para nuestra reunión anual que tendrá lugar el 29 de noviembre a las 14,15 h en el restaurante "La Quinta", viejo conocido de esta sección, que tiene su sede en la calle Suero de Quiñones nº 24 de la capital de España.

Ese día, nuestro paisano, y dueño de "La Quinta", Diego Gil, nos recibirá a todos los jerezanos en Madrid con mucho "fino, berza y amistad", que son tres de los ingredientes indispensables para que nuestra veterana reunión anual se celebre con total garantía.

Este año, los "Jerezanos de la Diáspora", celebraremos el 42º aniversario de esta peculiar asociación, que comenzó su andadura en los primeros compases de nuestra ahora injustamente vilipendiada Transición, y que hoy por hoy, y a pesar del tiempo transcurrido, continúa inmutable en sus simples y honorables propósitos: la defensa a ultranza de la "jerezanía" y el fomento del afecto entre los jerezanos afincados en la capital.

Como es habitual, en ese día se aprovechará para homenajear a alguien que haya dedicado su vida a la defensa y el crecimiento de nuestra ciudad; recayendo este año tal distinción en el empresario hotelero Jan de Clerck, quien, como ya se ha escrito en estas páginas, está sobrado de méritos para ser el protagonista de nuestra reunión en este políticamente ajetreado año 2017.

Si este encuentro es un éxito, año a año, más allá del impagable empuje de los hasta ahora presidentes de los jerezanos en Madrid, el de honor, Manolo Fernández Gª-Figueras, y el ejecutivo, Michi Primo de Rivera; es gracias a la cantidad de jerezanos que colaboran con esta asociación para que, al menos durante un día al año, y a pesar de la kilométrica distancia, nos sintamos como en casa.

De este acto de generosidad total participarán en este 2017 empresas tan jerezanas como las bodegas González Byass, con su vino fino mundialmente reconocido, el "Tío Pepe" ; la innovadora bodega de Miguel Domecq, que aportará su tinto "Entrechuelos"; Sánchez Romate, que por quinto año consecutivo obsequiará a esta reunión con su brandy "Cardenal Mendoza"; y "Artecristal", empresa del joven emprendedor Curro Cervera, que se encargará de realizar la placa conmemorativa del acto que se entregará al socio de honor de esta edición.

Mención especial merece el empresario hostelero y socio de honor de nuestra asociación, Faustino Rodríguez que, como viene haciendo desde antes que yo naciera - y precisamente el 29-N cumplo treinta años - un año más, hará posible que el día de nuestra reunión nos sepa "a Jerez" hasta el postre, enviando recién hechos desde nuestra ciudad, sus famosos pestiños y tarta de almendra.

A todos aquellos jerezanos que quieran animarse a compartir esta reunión por primera vez; no puedo más que animarlos a que lo hagan - pueden enviar email para informarse a la dirección diasporajerezana@gmail.com-, porque, aunque en estos tiempos que corren, el cambio es lo que está de moda, las buenas costumbres no hay que perderlas; y no podemos permitir que la enorme labor que hicieron nuestro predecesores: Miguel García de Luján, Alfonso López de Carrizosa, o Francisco Román, "Donpaco", entre otros; quede en el olvido.