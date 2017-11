A seis días del congreso fratricida

Apenas quedan seis días para que se celebre el congreso socialista y la ya de por sí remota posibilidad de que haya una única candidatura para dirigir el partido durante los próximos cuatro años se acerca más a lo imposible. La alcaldesa, Mamen Sánchez, y la diputada provincial Isabel Armario prosiguen inmersas en sus respectivas campañas sin que se hayan producido nuevos contactos entre sus equipos para un intento acercamiento; y no hay previsión de que los haya porque ninguna de las dos cabezas visibles están dispuestas a renunciar a ocupar la secretaría local. La fecha límite es el jueves 16 a las ocho de la tarde. Antes de esa hora, deberán remitirse al partido las listas con las candidaturas a la ejecutiva local para que sean votadas al día siguiente por los 415 militantes que conforman el censo de la agrupación Ramón de Cala de Jerez.

En la tarde del pasado jueves, Isabel Armario celebró un encuentro con militantes donde lanzó otro ofrecimiento a Mamen Sánchez. Si en su presentación ya le propuso a la regidora la posibilidad de integrarse en su grupo -el planteamiento, como era de esperar, cayó en saco roto- ayer le pidió un debate con la militancia previo al congreso. Lo argumentó señalando que hay que "debatir en el seno del partido lo que es propio del partido". "La militancia se merece que expliquemos de primera mano qué proyecto de partido queremos y qué queremos exactamente para el PSOE de Jerez ", agregó. Ahora bien, le puso una condición sobre la mesa: "Sólo debe hacerse de puertas para adentro".

La respuesta de Sánchez al ofrecimiento de Armario se conoció en la mañana de ayer. Lo hizo en una entrevista al programa 'De costa a costa' de La-fm donde la regidora rechazó esta posibilidad aunque con un discurso evasivo: "La propuesta no me ha llegado pero yo ya estoy debatiendo con la militancia; ya he tenido dos debates, estoy yendo por los distritos, llamando a los compañeros..".

Ahora bien, ambas prosiguen con sus respectivos planes para tratar de convencer a la militancia de que apoyen las listas que lideran. La candidatura de Mamen Sánchez hizo pública ayer una carta remitida a la militancia donde presenta su propuesta de partido. En ella, insistió en que encabeza un grupo en el que "distintas sensibilidades se han unido para dibujar lo que creemos que debe ser el partido en la ciudad a partir de ahora". Así, abogó por un partido "conectado" con la militancia, "con la sociedad y con el gobierno municipal". "Este [el ejecutivo] necesita de su partido y de la aportación de sus militantes", agregó. Con el lema 'el cambio que nos une', el grupo aseguró por una "agrupación transparente en la gestión, en las decisiones y en la información", reiteró.

Isabel Armario, por su parte, en el acto celebrado con militantes expresó su intención de dirigir un PSOE con "una dedicación del 100% para dirigir el gobierno de Jerez porque somos la quinta ciudad de Andalucía y tenemos una responsabilidad ineludible con una ciudad como esta, con más de 215.000 habitantes, que nos espera para resolver las grandes demandas de la ciudadanía y que precisa de un PSOE fuerte para ejecutar nuestro compromiso con la gente". En este sentido, afirmó que el principal reto de su candidatura es "reforzar la acción del gobierno, de la alcaldesa y de los compañeros concejales y concejalas de un partido con vocación de gobierno y de servicio público, de un partido comprometido y con un firme compromiso con Jerez".