"A los diez días de entrar nació mi hijo"

"Primero estuve en Cartagena, en el Tercio de Armada, y luego en Rota. Corría 1975 y la muerte de Franco me cogió allí. Esos días llevábamos cargadores de verdad enganchados a los cetmes. Por cierto, jamás pasé más frío que ese 20-N. Ni la manta me lo quitaba. Me tocaron 18 meses de mili y a los diez días de estar dentro nació mi hijo Esteban. Yo, por entonces, pegando barrigazos en Cartagena. Me salté a toda la escala de mando me fui al comandante Queijo directamente y le dije lo que pasaba. Me dio cuatro días de permiso. Mi experiencia personal tiene tanto cosas buenas como malas. La verdad es que verte allí con un hijo en el mundo y apenas poder verlo es duro. Además, cuando me tocó irme lo hice dejando el trabajo, la familia... Me quedé muy corto en lo económico. Vamos, que pasé mis fatigas. Pese a todo también aprendí cosas buenas, el compañerismo, la responsabilidad máxima, el respeto a la jerarquía... Sinceramente creo que vendría bien que la pusieran de nuevo, ni mucho menos por 18 meses, pero durante tres meses podría venir muy bien".