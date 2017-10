"Para nosotras es más difícil conseguir autonomía personal"

Más información Coca-Cola se suma a la efemérides con un proyecto dirigido a emprendedoras rurales

Este viernes tuvieron lugar en el teatro municipal de Nueva Jarilla los actos municipales por el Día de la Mujer Rural, que se celebra este domingo día 15 de octubre. La efemérides nació tras un acuerdo de las Naciones Unidas. "Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano de obra agrícola", explica la organización. "Pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento. Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas", indica la ONU.

Para elaborar este reportaje, a modo de visibilización, preguntamos a las protagonistas. Se prestan Rocío Ocaña, de la asociación 'Las Hijas del Sol' (Majarromaque); Matilde Sánchez, de 'El Posillo' (El Torno), Paqui Sevilla, de 'Manos Artesanas' (La Barca); María Cano, de 'Maíz Dulce' (Lomopardo); Pilar Cánovas y Josefa Bocanegra, de 'Sonrisas Nuevas' (La Ina) e Inmaculada Vega, de 'La Orquídea' (Estella del Marqués). Coinciden y difieren en diversos aspectos. "Creo que estamos más desprotegidas, porque no tenemos las cosas que tienen las mujeres que viven en la ciudad. No es lo mismo, está peor visto reivindicarnos contra el machismo. De toda la vida se ha dicho que las mujeres íbamos a 'ayudar' a nuestros maridos al campo. Y mira, no, nosotras no ayudamos, nosotras trabajamos. Vamos a mejor, pero los problemas están ahí", dice Paqui Sevilla. "Nosotras nos levantamos a la misma hora, hacemos el mismo trabajo. O más, porque hemos trabajado más en casa. Antes, llegaban del campo, y querían la comida hecha y ni ponían la mesa. Eso va cambiado. Hacen más cosas en casa. Y una cosa importante es que también ayudan a sus padres y madres, a sus mayores. Los hombres también se tienen que hacer cargo. Piensa que si tú ayudas a los tuyos, a tu familia, ellos después te ayudarán a ti cuando lo necesites", añade Matilde Sánchez.

"Tenemos todo más lejos, es más difícil tener autonomía personal cuando vives lejos de la ciudad", indica Rocío Ocaña. "Es importante que las mujeres estemos organizadas, las mujeres rurales, porque va a ser más fácil solucionar los problemas que nos surgen como mujeres y cambiar la sociedad". Para María Cano, "todo es más difícil, es que está claro, estamos muy desplazadas". Para esta batalla, indican, es importante el rol que juegan los varones. "Los hombres a lo mejor son más chapados a la antigua, están menos acostumbrados a entrar y salir", señala Cano. "Pero de todas formas, el trabajo no dice nada de la persona, no por trabajar en el campo se es peor", añade Pilar Cánovas.

"Yo incluso te diría", responde Inmaculada Vega, "que la mujer rural ha compartido más el mundo laboral con el hombre que en otras partes, que en la ciudad. Y a eso se le ha sumado siempre que cuidamos de los niños, que cocinamos. Pero hemos sido compañeras en el trabajo". "Trabajamos más que los hombres", prosigue Cano. "Yo veo que algo hemos cambiado, pero no mucho". "Lo que pasa es que el trabajo agrícola ha mermado, hay muchas máquinas y falta trabajo. En ese sentido, a lo mejor se nota menos".

¿Y el futuro? ¿Qué sociedad se está construyendo desde el mundo rural para las niñas de hoy? Francisca Montalbán, de Lomopardo, se suma al debate. "Yo se lo digo a mi hija, que estudiar, estudiar y estudiar, porque no quiero para ella la vida del campo". "Hay niñas que se quieren superar, pero ya la mayor traba que tienen es la distancia, no tanto el que sean mujeres. Tienen más lejos los institutos, pero ya no van a tener una vida que dependa de los hombres, tendrá su autonomía. Mi hija desde pequeña me ha visto moverme en estas asociaciones y es el ejemplo que le he dado, no sé si en otras casas también, pero en la mía tenemos claro que somos iguales", argumenta Cano.

Eso sí, "el machismo, el control de los chicos sobre las chicas, como por ejemplo con las redes sociales, está aumentando; no sólo en la zona rural, en todas partes. Hemos avanzado, pero también se ven algunas cosas que parecen increíbles".

A día de hoy, "las niñas pueden jugar al fútbol, por ejemplo, sin que nadie les diga nada. Saben que estamos aquí y que somos iguales. La mujer tiene que ser valiente. Incluso tienen que serlo los hombres", inciden Sánchez y Sevilla. "Creo que ya se ven cosas que no se veían antes. Si el hombre llega reventado de trabajar, no deja de hacer cosas en la casa. Yo te diría por lo que veo de la gente que no estamos aún en un 50% a la hora de repartir el trabajo en casa, yo qué sé, lo mismo te diría un 30%, pero son cosas que van a mejor", aporta Sánchez.

¿Y ante casos de maltrato? ¿Existe la misma respuesta en el mundo rural? "Todos nos conocemos, muchas veces es cosa del pasado, pero hoy en día en la ciudad, una mujer tiene más posibilidades de escapar de ese tipo de problemas que en el mundo rural. En el mundo rural no te puedes esconder", dice Sánchez. "Maltrato hay en todas partes, no más en la zona rural", coinciden. "Yo creo que el mayor problema que tienen hoy en día nuestras niñas es la falta de trabajo. Sin trabajo no tienes tu coche, no tienes tu autonomía para moverte, ir a la ciudad... Yo creo que todo se resume en la falta de trabajo", remacha Cano.