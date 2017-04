El disco ‘Homenaje a Lola por bulerías’ comienza a tomar forma

Desde hace unas semanas, el estudio La Bodega se ha convertido en el punto de reunión de numerosos artistas jerezanos para poner a punto la grabación del disco ‘Homenaje a Lola por bulerías’. Se trata de una iniciativa municipal para conmemorar el denominado ‘Año de Lola’, un año que hasta el momento apenas ha tenido actividad. El proyecto cuenta con la producción ejecutiva de Josema García-Pelayo y a Luis Carrasco como responsable de la producción artística. Es este joven músico quien está llevando el peso de esta interesante propuesta cuya fecha de lanzamiento coincidirá con la Feria del Caballo, que también está dedicada a La Faraona. En principio, porque aún quedan unas semanas de trabajo, la idea de sus productores es grabar diez temas, todos popularizados por Lola Flores pero “que no fuesen los típicos de siempre”, explica Luis Carrasco. La elección de los temas se ha efectuado de mútuo consenso, ofreciéndole al artista alternativas para que “ellos interpretase los que consideran que le vienen mejor a sus condiciones”, añade el hijo de Niño Jero, un artista que ha aprovechado su carácter polifacético para convertirse hoy por hoy en uno de los productores musicales con mayor proyección, no en vano artistas como Jesús Méndez, Niño de la Fragua o AntonioRey han delegado en él su confianza para grabar sus discos. De momento, han ido desfilando por el estudio de la calle Franco voces como la de Lela Soto, Felipa del Moreno, Pedro Garrido ‘Niño de la Fragua’, El Londro, Ezequiel Benítez, David Lagos, Melchora Ortega, Juan de la Morena y Gipsy Rapper y Triana y Manuela Carrasco. Respecto a estas dos últimas, Luis asegura que “son dos niñas, pero queríamos que estuvieran porque los niños tienen cosas que decir y también tienen su público”. Así, las dos pequeñas han grabado “Nacer en Jerez, que por bulerías tiene mucho recorrido”, El Londro ha hecho un tema “que se llama Lola sí, que tiene una letra espectacular”, “Felipa ha hecho Esto se acabó que La Chati y La Paqui hacían en sus repertorios, nos gustaba y buscamos el tema completo hara grabarlo”; y Juan de la Morena y los ‘Gipsy rappers’ “han hecho otro tema movidito con mucho compás”. Pero no todo se ha grabado directamente en el estudio, el disco contendrá también un tema en directo de la pasada Fiesta de la Bulería y que hicieron en su día David Lagos y Melchora Ortega. “Es una rumba que quedó muy bien y a la que vamos a hacerle algunos arreglos”, explica Luis Carrasco. Junto a ella está el clásico Torrotrón “que Tomasito grabó con Moraíto y al que vamos a añadirle jaleítos y cosas más de hoy”, apunta. Las guitarras las ponen Manuel Valencia, Fernando Carrasco y Nono Jero y las palmas habituales como Juan Diego Valencia y Manuel de Cantarote. El proyecto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento “que se encarga únicamente del coste de la producción”, ya que todos los artistas “que vienen lo hacen de forma desinteresada”.