"Es doloroso que parte del gobierno local no valore el apoyo del partido"

El próximo viernes será el último día de Miriam Alconchel como secretaria general de los socialistas jerezanos. En el congreso local deberá pasar un último examen antes de pasar el testigo a Mamen Sánchez o a Isabel Armario pues tendrá que presentar el informe de gestión de los cinco años que ha estado al frente del partido. Ahora bien, lanza un aviso a navegantes y recuerda que en ambas candidaturas hay miembros de la actual ejecutiva por lo que también son "responsables" del trabajo que deberá valorar la militancia. Aunque sin dar nombres, le reprocha a algunos miembros del gobierno que sientan que el partido no les respalda porque, además de negarlo, entiende que esa queja debería haberse transmitido por los órganos oficiales del partido y acusa, además, a algunos miembros de la ejecutiva de no haber sido leales en estos años. También apela a su "derecho como militante" para mostrar su apoyo a la candidatura de Isabel Armario.

-¿Por qué decidió no presentarse a la reelección como secretaria local del PSOE?

Una persona al frente del Ayuntamiento de Jerez necesita de un partido que esté dirigido por otra persona"Es una pena leer en prensa que algunos digan que no apoyamos al gobierno; pero no lo dicen en el partido"Las cosas no se tienen por herencia, por haber sido o por ser sino que hay que trabajar para conseguirlas"En todos los procesos me he pronunciado y en este también tengo derecho a posicionarme"

-El motivo es evidente. En nuestro partido decimos que no se pueden acumular cargos y yo lo asumo porque lo creo. Estoy en el Congreso de los Diputados y he entrado a formar parte de la ejecutiva regional en un área tan importante como la salud. Me engañaría a mí misma si pensara que puedo estar al 100% en Jerez teniendo en cuenta que son muchos días en Madrid, recorriendo la provincia, Sevilla...

-¿Cuándo tomó la decisión?

-El mismo día que Susana Díaz decidió contar conmigo para formar parte de su ejecutiva. Ahí me di cuenta que tenía que dos opciones: continuar en Jerez o volver a la ejecutiva regional, donde ya estuve con José Antonio Griñán. Además, la provincia de Cádiz es extensa y te quita mucho tiempo. Eso sí, estaré como militante de esta agrupación colaborando en todo lo que haga falta. Creo que he tomado la mejor decisión.

-¿Qué le parece que haya dos aspirantes a la secretaría local del PSOE?

-Siempre se vende que lo mejor es la lista única porque supone el consenso. Pero en los casos que hay varias listas se ofrece la posibilidad de mostrar otras ideas y otros modelos de partido. Cuando fui elegida hace cinco años hubo tres listas y tuve que confrontar con otros dos compañeros y no pasó nada. Somos muchísimas personas en el PSOE y tiene que haber otras perspectivas y puntos de vista. Este debate es absolutamente sano.

-Vd. ha apoyado abiertamente a Isabel Armario...

-Lo tengo clarísimo porque tenemos proyectos y formas de ver las cosas de la misma manera. Isabel [Armario] ha sido parte del equipo humano que ha estado trabajando constantemente conmigo como secretaria general. Hemos conformado un equipo que ha ido mucho más allá de la ejecutiva y de los cargos locales. Hemos ganado elecciones juntas, estamos vinculadas a los proyectos de Susana Díaz y de Irene García... Tenemos una misma visión del PSOE y de cómo hacer que el partido esté vivo. En ella veo, sobre todo, valores, lealtad, honestidad, sinceridad, cercanía, capacidad de trabajo y de sumar, ilusión, respeto...

-Siendo la secretaria local, ¿por qué decidió decantarse públicamente por una candidatura en lugar de mantener una actitud neutra, al menos de cara al exterior?

-Porque soy militante y los militantes tienen libertad para opinar y expresarse. Y por supuesto nos podemos posicionar. La transparencia en este proceso está garantizada y yo como secretaria general no tengo ninguna capacidad para favorecer a un lado o a otro. Soy una militante más y no se me puede restar libertad. Además, en todos los procesos internos del PSOE todo el mundo se ha pronunciado y yo lo hice. Y en este también tengo derecho a pronunciarme.

-¿Por qué defiende que el poder orgánico esté separado del institucional, tal y como plantea Isabel Armario, en lugar de la unificación que defiende Mamen Sánchez?

-Este es el modelo que ha estado funcionando en el partido en los últimos años. Yo en su momento podría haber exigido que, como era la secretaria, tenía que ser la candidata del PSOE a las municipales de 2015. Pero estoy convencida que un modelo donde unas personas se dediquen más a la vida interna del partido y otras a la gestión es el necesario en la situación actual. Tenemos un gobierno con seis concejales en una ciudad de 215.000 habitantes; se está haciendo una buena gestión pero a costa de un sobreesfuerzo brutal de los compañeros. Por lo tanto, una persona que está al frente de una ciudad como Jerez que requiere de las 24 horas del día necesita de un partido dirigido por otra persona que le pueda dedicar el tiempo que el gobierno no tiene. Es cierto que Isabel Armario forma parte del gobierno de la Diputación pero no es la presidenta por lo que puede tener más tiempo para dedicarse al partido.

-¿Piensa ir en la lista que presente Isabel Armario? ¿Le ha ofrecido algún puesto?

-Somos un grupo de personas que vamos a configurar una lista desde el consenso. Yo no sé si estaré o no pero sí puedo garantizar que, gane quien gane, estaré con toda la militancia pero con otras responsabilidades. Yo estoy convencida de que las cosas no se tienen por herencia o por derecho propio, por haber sido o ser, por estar, sino que las cosas se ganan desde el esfuerzo y el trabajo.

-Durante todo el mandato, ha trascendido el malestar de parte del gobierno que, off the record, insiste en que no se siente apoyado por el partido. ¿Le han transmitido esa queja en los órganos del partido?

-Es una pena que esos comentarios los haya tenido que leer en prensa porque muchos miembros del gobierno forman parte de la ejecutiva y, por tanto, responsables también de la gestión que se va a votar en el congreso de próximo viernes. Un partido está para apoyar la gestión del gobierno, para marcar directrices, para hacer que el trabajo que hace el gobierno llegue a la ciudadanía... y todo ese trabajo se ha cumplido con creces. Hemos defendido a nuestros compañeros en los momentos más difíciles por lo que tenemos que sentirnos orgullosos. No podemos aplaudir todos los días porque se enciendan las farolas o salga agua del grifo pero sí hemos defendido su gestión y hemos tratado de acercar el gobierno a la ciudadanía. En definitiva, esa queja que se hace en la intimidad no se ha hecho en los órganos correspondientes.

-Pero es cierto que existe ese sentir. ¿A qué lo achaca? ¿Falta de sintonía? ¿Falta de comunicación?

-A veces pienso que, cuando uno cree que algo no es totalmente suyo o no lo controla absolutamente, se buscan pegas. No sé si se me entiende...

-Si me lo puede explicar mejor...

-A veces, uno perteneciendo al proyecto no se identifica con él. Un ejemplo. Ahora llega la Navidad y hay familiares que preparan la comida, la mesa, se preocupan de la decoración de la casa y a última hora llega el cuñado o la cuñada y solo se dedica a poner faltas. Como en todas las familias, en el PSOE hay quien conoce el trabajo que se hace y no le escucho esas quejas, probablemente porque subir un quinto sin ascensor en una campaña informativa a la ciudadanía no lo hace todo el mundo.

-Entonces, ¿hay 'cuñados' en el gobierno local?

-Si alguien que no valora que un partido que ha trabajado para poner a Jerez en el centro de su gestión, que se deja la piel día a día en la calle y apoya a un gobierno minoritario, es que ni conoce a su partido ni viene a la sede. Hay muchos compañeros haciendo labor de partido para apoyar la gestión del gobierno. Pero es doloroso que ese trabajo que está haciendo un verdadero ejército de socialistas no se valore desde parte del equipo de gobierno. Para tener un discurso de que la militancia es lo primero, en primer lugar hay que darle un sitio a los compañeros y compañeras que están en la dirección y a los que colaboran estando fuera de los órganos. Este PSOE no es un partido clandestino sino que está conformado por un grupo de gente que está dando la cara todos los días.

-¿Centra ese reproche en Mamen Sánchez y en su entorno?

-Vd. me ha preguntado si conozco los comentarios que se realizan sobre el apoyo del partido al gobierno y le he respondido. Quien haga esos comentarios habrá recibido el mensaje. Cuando hay que trabajar de verdad y cuando se han requerido horas de trabajo y sudor, para ganar elecciones, se trabaja mucho. Si algunos, en lugar de no acercarse a la sede, se hubiesen acercado y se hubiesen sumado a la ola de compañeros que están trabajando por el partido, no tendrían esa opinión. Hay veces que algunos olvidan que en estos años hemos ganado elecciones como las autonómicas o las europeas y que en las municipales, aunque no se ganó, volvimos al gobierno.

-De estos cinco años que ha estado al frente del partido, ¿con qué se queda en lo positivo y qué ha sido lo más negativo?

-De lo positivo me quedo con la gente. Dirigir el PSOE jerezano es mucha responsabilidad pero he tenido alrededor muchísima gente apoyándome. Lo puedo resumir en una palabra: lealtad al proyecto, a las ideas, a las siglas y a la ciudadanía. Y también tengo que destacar que en estos cinco años ha habido normalidad en el partido. Ha habido numerosos actos, debates, encuentros... El PSOE ha dejado de ser noticia por fracturas y se ha conseguido la imagen de un partido que trabaja dentro de la normalidad. Y no puedo más que acordarme en este momento de mi compañera Ainhoa Gil, que desde la secretaría de organización me ha acompañado en este tiempo. En cuanto a lo negativo, después de cinco años hasta los momentos malos y los berrinches se olvidan pero si tengo que destacar algo es la deslealtad. En esta ejecutiva ha habido miembros donde no todo el mundo ha tenido los mismos niveles de lealtad; de hecho, hubo dimisiones. No creo en los proyectos personalistas, no pido lealtad a Miriam Alconchel pero sí al equipo que conforma una lista y que suma a un grupo de personas que, sin estar en los puestos orgánicos, trabajan más que algunos que están en los órganos.

-¿Teme que al haber dos candidaturas en el próximo congreso haya una fractura definitiva?

-Me gustaría que en este proceso, cuando acabe, no haya nadie contando a los siete vientos lo que es un proceso interno. Es lógico que un partido de gobierno como el PSOE levante esa curiosidad, pero no comparto que se aireen las críticas y las diferencias. Espero que el día 17 no tengamos que pasar por el mal trago de escuchar o leer algunas cosas y todo transcurra con normalidad. Y espero que el día 18 gane el partido ya que saldrá más fuerte y con el mejor equipo.