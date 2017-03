La nueva tasación de los tres edificios del PTA dificulta su adhesión a Tecnobahía

El futuro del Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA de Jerez) sigue, de momento, en el aire. En octubre del pasado año comenzó el proceso concursal para la liquidación de la sociedad gestora, requisito indispensable para la pretendida adhesión del PTA al conjunto de infraestructuras y servicios tecnológicos agrupados en Tecnobahía, como pretendía la Junta de Andalucía. Precisamente sobre este asunto se pronunció ayer la alcaldesa, Mamen Sánchez, avanzando que la Administración andaluza tiene prevista una reunión "esta semana o la que viene porque el PTA está en manos de acreedores, son los dueños, son los que disponen ahora mismo de lo que se hace o no se hace dentro del PTA". En este punto, recordó que la Junta en el próximo encuentro dará a conocer su oferta "para poder quedarse con los edificios que hay en el PTA para poder incorporarlos a Tecnobahía también". En concreto, se trata del Edificio Singular, y de los proyectos inacabados del Centro Tecnológico del Vino y el contenedor de empresas. El problema, según avanzó ayer la alcaldesa, es que "hemos pasado de una oferta que tenía clara la Junta, que era una tasación de los edificios de 300.000 euros, a una nueva tasación que se ha puesto en 4 millones de euros". Por tanto, "no tiene más remedio la Junta que negociar y va a hacerlo ya pronto". Respecto al despido que se ha producido en el Edificio Singular, Sánchez insistió en que "el concurso de acreedores decide en cada momento lo que se hace. Parece ser, según me informan también, que voluntariamente esta persona había pedido poder irse". "Sólo hay un trabajador más, pero ahora mismo son los administradores concursales los que deciden lo que se hace en el PTA -añadió-. Lo que sí hay es la buena voluntad de la Junta de quedarse con esos edificios, pero la tasación le ha variado muchísimo y hay que negociar eso para que pueda asumirlo la Junta".

Por otra parte, la alcaldesa avanzó ayer que Patrimonio está preparando toda la documentación sobre el antiguo terreno de Zahav Motor "para poder sacarlo a concurso. Se está viendo si se saca a concurso de venta o de una renta, ya que la situación económica no está para que las empresas opten a compra pero sí para alquiler".