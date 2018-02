El "efecto" Arrimadas

La primera vez que los jerezanos pudieron votar a una candidatura de Ciudadanos fue en las elecciones generales de 2008. En aquel entonces, el partido fundado por Albert Rivera en Cataluña apenas logró 93 sufragios en Jerez y fue superado, incluso, por formaciones como el animalista Pacma o el Partido Comunista de los Pueblos de España; no obstante, su papeleta no volvió a verse en una mesa hasta las europeas de 2014. Desde entonces, no ha hecho más que crecer. La formación naranja cuenta con dos ediles en el Ayuntamiento jerezano, logró más de 17.000 votos en la última cita electoral -los comicios generales de junio de 2016, aunque superó los 18.000 en las previas de diciembre- y presume de contar con un activo que se piensa seguir aprovechando en los próximos meses: la victoria de la jerezana Inés Arrimadas en las elecciones catalanas en plena crisis soberanista.

Precisamente, estos resultados y la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que la sitúa como tercera fuerza en el país, ha dado alas a la formación naranja, que reconoce sentirse más fuerte que nunca. No en vano, fuentes de Ciudadanos afirman que en estos últimos meses ha llegado a duplicar su número de afiliados, aunque no se apunte el número. Dicen que el repunte empezó a notarse el pasado mes de septiembre cuando el desafío soberanista fue in crescendo pero fue en diciembre cuando las afiliaciones se dispararon. De hecho, el partido a nivel local no duda en hablar con orgullo del "efecto Arrimadas", que ha beneficiado no solo a Jerez sino también al resto de agrupaciones de la provincia.

Ahora bien, la formación es consciente de que le queda por delante lo más difícil: traducir esos buenos augurios en votos, especialmente en las municipales. De hecho, en las generales obtuvo casi 10.000 votos más que en las locales. Por lo tanto, Ciudadanos tiene año y medio para aprovechar la buena ola nacional y convertir este respaldo en más concejales en 2019. En la entrevista concedida a este periódico que se publica en la edición de hoy, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Pérez, prefiere dejar a un lado el buen momento de la marca naranja y apelar al "trabajo" que está realizando su equipo durante este mandato. "Hemos arrimado el hombro cuando Jerez lo necesitaba y hemos sido exigentes en el cumplimiento de los compromisos, y eso se valora por la ciudadanía", razona.

Ahora bien la formación naranja dice sentirse en el centro de la diana del resto de partidos. "Algunos, por desgracia, nos ven como el enemigo a batir cuando el enemigo debería ser los problemas que sufre la ciudad como el paro o la falta de limpieza", añade. Pero más allá de los eslóganes y reproches políticos, Ciudadanos tiene ante sí el difícil reto de ampliar su base electoral. La formación sostiene que su electorado está conformado por una "clase media trabajadora"; y los resultados de los últimos comicios coinciden en apuntar que sus mayores graneros de votos están en mesas con un tradicional electorado conservador. Una muestra: en las últimas convocatorias electorales, los jerezanos pudieron votar en 252 mesas. Pues bien, las 10 en las que Ciudadanos obtuvo sus mejores resultados han tenido en los últimos años victorias del PP. No en vano, la formación naranja tiene numerosos adeptos en zonas residenciales como Sherry Golf, el entorno de Hipercor, la céntrica calle Santo Domingo, el entorno de Chapín y La Marquesa, por citar algunas, donde uno de cada cuatro electores optaron por la candidatura naranja. De hecho, son bastante buenos sus resultados en los distritos 2 (centro de la ciudad) y 4 (entorno de la avenida Domecq y de Andalucía), dos feudos tradicionales de los populares. Por lo tanto, estos tienen en Ciudadanos una seria amenaza. Eso sí, al ser preguntado por este asunto, Carlos Pérez señala: "Ciudadanos sube porque está haciendo las cosas bien".

Por contra, Ciudadanos tiene una de sus asignaturas pendientes en la zona rural donde en municipales, por ejemplo, se vio superado, incluso por formaciones que no lograron siquiera representación como Foro Ciudadano o Partido Andalucista, y claro esta, encontrar más respaldo en los grandes barrios de la ciudad. Son buenos tiempos, en definitiva para Ciudadanos, pero el efecto Arrimadas por la causa catalana tiene ahora que extrapolarse al electorado jerezano.