El efecto Pablo Ráez

Hace dos semanas fallecía Pablo Ráez, el joven malagueño que padecía leucemia y que se había convertido en un símbolo por la campaña que puso en marcha en las redes sociales para incrementar las donaciones de médula ósea. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) de la provincia, que tiene su sede en el hospital de Jerez, no ha estado ajeno a la repercusión de este caso tan mediático, que ha coincidido con un incremento importante de las personas que se han hecho donantes de médula. Según explica el responsable de promoción del CRTS, Miguel Ángel Barbero, en los dos días siguientes a la muerte del joven, alrededor de cien personas se presentaron para ser donantes de médula, pero el repunto más significativo y prolongado se había producido tras el verano, con una media de entre 50 y cien nuevos donantes por semana, una cifra impensable hace un año. "Desgraciadamente Pablo ha fallecido, pero hay muchos enfermos como Pablo o más jóvenes, incluso niños, que están en los hospitales en espera de un donante", afirma Barbero. No es cuantificable cuántas personas se han hecho donantes de médula a raíz del caso de Pablo Ráez, pero no sólo en el CRTS de la provincia, sino también en otros muchos la actividad se ha incrementado por esta demanda. "Mucha gente ha venido porque conoce a alguien que se ha hecho donante. La mejor campaña es la que hace una persona de tu confianza que te convence, se obtiene más que con la mejor campaña de marketing, porque es como una bola de nieve y esperemos que no pare".

No obstante, aclara Barbero, no se puede confundir el incremento de donantes con el de donaciones de médula. La persona que quiere hacerse donante debe cumplir una serie de requisitos y simplemente se le extrae una muestra de sangre, que será posteriormente tipificada. En España el donante entra a formar parte del Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo), que gestiona la Fundación Josep Carreras, encomendada por el Ministerio de Sanidad para realizar la búsqueda de donantes de médula ósea para pacientes tanto españoles como extranjeros y para la captación y registro de donantes voluntarios de progenitores hematopoyéticos de médula ósea o de sangre periférica entre la población española. La donación sólo se producirá en el momento en que el donante resulte compatible con un enfermo que necesite un trasplante de médula.

Barbero explica que desde el Centro de Transfusión Sanguínea se da información al posible donante, una información que los profesionales también aportan a las personas que acuden a donar sangre al centro o durante las colectas que se realizan.

Puede ser donante toda aquella persona de edad comprendida entre los 18 y 55 años que disfrute de buena salud, es decir, en líneas generales que no sufra enfermedad cardiovascular, renal, pulmonar, hepático o hematológica, u otras afecciones crónicas que requieran tratamiento continuado y no tenga antecedentes o riesgo de haber padecido infecciones por los virus de la hepatitis B, C o del sida.

El interesado debe rellenar el documento de inscripción en el registro, y permitir que le extraigan una pequeña muestra de sangre para realizar las pruebas de compatibilidad. Esas muestras se reenvían al Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga, que es en Andalucía el centro de referencia y tipajes de donantes de médula ósea. Allí hacen la inscripción del donante en el Redmo, y a partir de ese momento entra en todas las búsquedas de posibles donantes para los pacientes que pueden surgir tanto en España como fuera del país.

Barbero advierte sobre la responsabilidad y compromiso que supone hacerse donante de médula ósea y mantiene que la persona debe tener conocimiento claro de lo que significa. "La donación de médula no es una donación de sangre, es bastante más complicado. Mucha gente viene a ofrecerse y piensa que con el tubo de sangre que se le ha extraído ya ha donado médula y no es así". Es cierto que la mayoría de las personas que se hacen donantes no van a llegar nunca a donar "pero cuando son requeridos es porque se comprueba que es compatible con un paciente que lo necesita. Por supuesto, puede negarse al final, incluso estando en el quirófano, pero debe tener en cuenta que un paciente y su familia han puesto en esa donación todas sus esperanzas", incide Barbero.

Desde la Fundación Josep Carreras coinciden en que la probabilidad de que algún día aparezca un paciente compatible con el donantes es muy baja, pero si eso ocurre el donante es citado por su centro de referencia para una nueva extracción de sangre con el fin de ampliar el estudio de compatibilidad. Mediante esta nueva extracción se analizan además una serie de parámetros que permiten saber si el donante tiene o ha tenido alguna enfermedad infectocontagiosa y cómo funcionan sus principales órganos.