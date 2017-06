La electricidad, el impulso para una movilidad sostenible

La Vuelta a España en vehículo eléctrico, organizada por Endesa, partió ayer desde Jerez. El Kia Soul elegido para la realización de esta décima etapa con final en Sevilla, fue conducido por una empleada de Endesa y partió desde la plaza de la Asunción. Con este recorrido de 96 kilómetros concluyó el paso de este evento por territorio andaluz con una gran fiesta en la capital hispalense.

Durante la salida del vehículo, llamaba la atención el silencio del mismo a pesar de tener el motor en marcha. El único ruido que se escuchó en la plaza de la Asunción mientras el vehículo daba algunas vueltas por el céntrico enclave jerezano era el chirrío de los neumáticos al contacto con un suelo no acondicionado para la conducción de los coches sobre él.

Parte de la corporación municipal estuvo presente en este acto. La alcaldesa, Mamen Sánchez, destacó que éste "es un acto cargado de simbolismo, de ciudades que quieren seguir avanzando, que quieren modernizarse y que quieren tomar responsabilidades en torno al medio ambiente". Asimismo, también estuvieron presentes durante la salida responsables de la empresa organizadora, Endesa, y de la marca de vehículos encargada de proporcionar su coche para completar esta etapa, Kia. El director de relaciones institucionales de Endesa, Pedro Méndez, afirmó sobre esta iniciativa: "Se trata de difundir las ventajas de una herramienta como es un vehículo no contaminante. Si queremos cumplir con los compromisos de París hay que electrificar la demanda de energía, sobre todo en el transporte, una materia donde se emiten casi la mitad de los gases que provocan el efecto invernadero". Por su parte, Florian Fellner, responsable de publicidad y comunicación de Kia, dijo sobre este tipo de automóviles que "tiene unas bondades que van más allá de la parte medioambiental. La sensación al volantes es muy especial. Aparte de que es muy silencioso, las prestaciones son parecidas al de un coche que funcione con combustible y cualquier persona que lo pruebe estará sorprendida gratamente".

La introducción del coche eléctrico en el mercado se va dando progresivamente. Casualmente, la empleada de Endesa elegida para realizar esta etapa con la ayuda del humorista Raúl Cimas como copiloto también cuenta con un coche eléctrico como vehículo particular. "Todos los días hago el trayecto desde donde yo vivo, Sanlúcar, hasta mi puesto de trabajo, en El Pelirón, y va estupendamente", resaltó una trabajadora que destacó por encima de todas las cosas el silencio: "La diferencia fundamental es que no tengo que ir a la gasolinera, pero el silencio, la suavidad... No tiene nada que ver. Ir escuchando música, sin el run run del motor...". Como no podía ser de otra forma, Raúl Cimas bromeó al respecto con la ausencia del ruido que tanto gusta a la empleada: "Le encanta tanto el silencio en los coches que nos pide que nos callemos".

A pesar de lo que se pueda pensar, el vehículo eléctrico se recarga en casa y no en los puestos eléctricos existentes en los diferentes centros comerciales. En Jerez, hasta el momento hay pocos lugares públicos donde recargar este tipo de vehículos. "El problema de los puntos de recarga es más psicológico que real. Al final, duerme como el móvil, enchufado. El punto de recarga sería para una emergencia", recogía el responsable de Endesa antes de aportar los datos sobre la valoración que realizan los usuarios: "Los puntos de recarga son muy valorados por los usuarios según las encuestas, pero no los usaban. Es como un seguro para perder el miedo a salir".

La autonomía de estos coches cada vez es mayor, aunque de momento parece que sigue siendo insuficiente de cara al público para aquellos que realizan largas distancias. De momento, con una carga de toda una noche el vehículo podría recorrer cerca de 250 kilómetros. El problema sería que con una pequeña inyección no se podría hacer de nuevo una larga distancia, sino que habría que esperar un tiempo. No obstante, según el responsable de Kia Florian Fellner, todo aquel que prueba los eléctricos acaba convencido del cambio: "La gran mayoría de personas no compra el coche eléctrico porque le importe el tema medioambiental, es una cuestión económica. Con lo que te ahorras de gasolina, rápidamente compensas el sobrecoste que pueda tener el coche. Si el uso que le das es justamente el que te da el coche con la autonomía que decía ella, es algo que rentabilizas en pocos años". Además, tienen una garantía de hasta 7 años con recambio de batería.