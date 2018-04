Un fallo eléctrico provocó el incendio del autobús urbano

El delegado de Movilidad, José Antonio Díaz, pidió ayer disculpas a los ciudadanos por el incendio que sufrió el pasado jueves un autobús urbano cuando circulaba con alrededor de 15 pasajeros por Cuatro Caminos, pero insistió en que la única solución es la renovación de la flota, asegurando que en agosto estarán ya en la ciudad los primeros nuevos autobuses. En el caso concreto del vehículo siniestrado, Díaz mantuvo que es uno de los de segunda mano que en la anterior legislatura del PP se compraron al Ayuntamiento de Madrid, en concreto en 2012. "Por lo tanto son vehículos antiguos, de casi 19 años, pero ahora mismo son los que tenemos, y los profesionales del taller hacen un gran trabajo para que puedan salir en perfectas condiciones". Las causas del incendio fueron, según explicó, un fallo eléctrico en el motor, que fue donde se originó el fuego. "El conductor no pudo apagarlo con sus medios, pero no es el primer incendio que se ha producido en los autobuses. En estos años atrás ha habido alguno que otro sin estas consecuencias, que pudieron ser sofocados por los propios conductores. En este caso el fuego ha sido más escandaloso". No obstante, defendió que el autobús no presentaba ningún tipo de avería "sustancial o grave" que hubiese desaconsejado ponerlo en circulación. "Tiene su ITV, había pasado todos los controles y ha sido un fallo eléctrico".

El delegado de Movilidad volvió a mostrarse crítico con la gestión realizada en este asunto por el anterior gobierno del PP. "En aquel momento podía haberse tomado la decisión de comprar unos nuevos autobuses o se podía haber optado por el alquiler de algunos que tuviesen menos antigüedad, pero no fue así y los que tenemos tienen una media de 20 años, por lo tanto lo único que nos permiten las circunstancias es mantenerlos en perfecto estado".

El Ayuntamiento dice que había pasado todos los controles y que en agosto llegarán los nuevos

Díaz hizo hincapié en que hay un compromiso de mejorar los autobuses y "eso es lo que estamos haciendo con los fondos Edusi. Ya tenemos firmado el contrato para los nueve autobuses nuevos y se hará la renovación paulatina del resto a través de la vía del renting".

El hecho que el autobús siniestrado, que cubría la Línea 8, deje de estar operativo provocará, según dijo, una serie de ajustes, pero sin que merme el servicio ordinario. "Generalmente siempre hay alguno averiado, se averían constantemente, eso es una realidad y no queda otra que llevarlos al servicio de taller, que están haciendo un gran trabajo para que los autobuses puedan salir, pero eso no es de ahora, desde que llegaron, desde 2012, están dando problemas". De hecho, el delegado aseguró que cada año hay un coste de casi medio millón de euros en su mantenimiento, en piezas y en materiales. "Es una prueba fehaciente de que los autobuses cuando son viejos dan problemas".