El embajador de Italia visita Jerez

La bodega González Byass, embajadora internacional de la diversidad enológica, acoge por primera vez la reunión anual que celebran los cónsules italianos, que trabajan en España, para hacer balance de sus acciones y restablecer nuevos reglamentos, que desde sus inicios se realiza en Madrid.

Stefano Sannino, embajador de Italia en nuestro país, aterriza por cuarta vez en el municipio jerezano al que describe como "una ciudad que es pura alegría". "Conozco Jerez y esta es la razón por la cuál he decidido que sería el lugar perfecto para tener la reunión de trabajo que cada año hacemos en la capital", señala el embajador napolitano. Los cónsules italianos han podido disfrutar del clima que estos días se respira en la ciudad y han visitado los diferentes monumentos característicos y populares de Jerez mientras daban un respiro a la reunión celebrada en las instalaciones de la bodega González Byass, actualmente sede del Consulado de Italia y Suecia. "Me encanta el clima y sobretodo, la personalidad de los jerezanos. El hecho de que haya una vida alrededor de las tradiciones de una ciudad es muy importante y eso se cumple en esta localidad. Venir aquí es respirar alegría", explica Sannino.

El embajador italiano cumple este verano su segundo año como diplomático en España y asegura que es "muy feliz". "La carrera diplomática en Italia es una carrera profesional. Me encantaba la idea de conocer mundo, de viajar, de tener distintas experiencias. Así empecé y así estoy, muy contento". No es la primera vez que escuchamos que los italianos y los españoles son muy parecidos, respecto al carácter y a la forma de ver la vida. Sannino asegura que "los italianos y los españoles son como primos hermanos". "Hay muchas cosas similares en la vida italiana y en la española. Yo que las he vivido, puedo corroborarlo. Tenemos elementos culturales muy parecidos, de mirar la vida, de como se entienden las cosas. Sin embargo, a España la diferencia su vitalidad, su energía y eso es un atractivo muy fuerte. El problema está en trasladar esa amistad a un proyecto político conjunto. No sabemos aprovechar todo el potencial de nuestra relación", comenta el diplomático italiano.

Desde la embajada italiana en España, aseguran que ven a la política catalana "como la ve mucha gente". "Es un tema interno del territorio español y evidentemente tendrá que encontrar una salida tarde o temprano, más o menos justa cara cada punto de vista. Todos los países europeos se han respaldado en la política de estado sobre Cataluña respetando la Constitución, que es lo que debería de hacerse en todo momento", explica Sannino.

Después de casi dos años como embajador de Italia en el territorio español, Stefano Sannino señala que hasta la fecha está cumpliendo con uno de los principales objetivos que se marcó una vez llegó a España, hacer de la embajada un lugar de encuentro en el que se relacionasen los diferentes sectores que conforman la sociedad actual, dejando a un lado el estereotipo clasista que caracteriza tradicionalmente a las sedes diplomáticas. "Mi embajada está abierta a jóvenes emprendedores y a personas que quieran hacer de nuestra sociedad, una sociedad positiva. Esto es gracias a mi marido, que me ha ayudado a conocer mejor la realidad por la que pasa actualmente el país. Me ha ayudado a comprender mejor la sociedad en la que vivo y en la que trabajo desde hace varios años".

Los cónsules italianos viajarán a lo largo de esta mañana rumbo a la capital con nuevos objetivos que llevarán a cabo en cada una de sus acciones políticas. "Yo ya conocía Jerez y a su famosa bodega pero mis compañeros no, y están encantados. Tener algo así en España es todo un orgullo. Andalucía es una tierra muy acogedora, la adoro y es cierto que todavía no he encontrado un rinconcito de ella que no me guste", concluye el embajador italiano.