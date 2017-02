Una empresa jerezana con gran impacto "social" en la zona

Ememsa, la sociedad municipal que gestiona los Montes de Propios, presume de tener una importancia "social" en su ámbito de influencia. "Hay pocas fincas en esta zona que den tanto trabajo como nosotros", sostiene la directora de Montes de Propios, Ana Timmermans. En plantilla cuenta con 19 trabajadores fijos, dos eventuales además de dar 2.600 jornales para el personal dedicado al régimen especial agrario.

La mercantil desarrolla actividades cinegéticas, ganaderas, forestales, de investigación y turísticas, un amplio ramillete que le ha permitido en los últimos años mejorar su facturación para hacer frente a las pérdidas de la pasada década.

Según las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil ha logrado revertir las pérdidas en los dos últimos ejercicios presentados (2014 y 2015), que han cerrado en positivo, con 63.400 y 92.352 euros de beneficio, respectivamente -aún no se han formulado las correspondientes a 2016-. No obstante, durante 2016 tuvo un notable incremento de su facturación, que pasó del poco más de millón a los 1,7 millones por la encomienda de gestión de varias obras forestales, que logró mejorar unos resultados que podrían haber sido peores dado una menor producción de corcho, uno de los principales recursos de la sociedad. No en vano, este negocio está condicionado por un mercado controlado por una empresa -la firma portuguesa Amorim- que esté propiciando una cierta incertidumbre en este sector.