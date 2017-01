La enésima pelea de los vicepresidentes

La gestión del circuito de velocidad suele ser una fuente inagotable de enfrentamiento entre los actuales gobernantes locales (PSOE) y sus predecesores (PP), aunque más concretamente entre Santiago Galván y Antonio Saldaña, ediles que tienen en común la vicepresidencia de Cirjesa, la mercantil pública que gestiona el trazado (el primero la ostenta actualmente y el segundo la tuvo hasta mediados de 2015). Por lo tanto, era de esperar que ambos volvieran ayer a las andadas en un pleno donde se debatió, entre otros asuntos, una propuesta presentada por el Partido Popular donde reclamaba más implicación económica de la Junta de Andalucía en la celebración de las principales pruebas motociclistas (la de Moto GP y Superbike).

Sin embargo, el anuncio realizado el pasado miércoles por el edil de Economía hizo que el concejal del PP la modificara in voce solicitando que se aportaran más detalles del acuerdo alcanzado con la firma que tiene los derechos de ambas pruebas, Dorna, para que el trazado albergue también este año la de Superbike -que estaba en el aire ya que el Ayuntamiento no estaba dispuesto a asumir grandes pérdidas económicas-. El pasado miércoles se informó que se celebraría la prueba ya que "otras administraciones" colaborarían en su financiación.

Sin embargo, el ejecutivo se limitó a señalar que participarán tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial. Galván se escudó en que los pormenores del contrato tienen cláusulas "confidenciales" por lo que apuntó que las aportaciones deben ser comunicadas, si así lo estiman conveniente, por cada administración, aunque aseguró que el coste de la prueba se reducirá un "50%" en esta edición. No obstante, este punto volvió a servir de rifirrafe entre ambos acusándose de mentir sobre distintos aspectos vinculados al trazado ocurridos en el anterior y el actual mandato.

Santiago Galván defendió el acuerdo señalando que la prueba de Superbike de este año no alcanzará "los 800.000 euros de déficit de los años del PP", además de que "otras dos administraciones van a apostar por esta prueba". En cambio, Antonio Saldaña expresó sus "dudas" sobre la realidad del acuerdo a tres con los otros organismos públicas basándose en que no se aclaran sus pormenores. "Si no lo dicen, vamos a pensar que han dicho una cosa sin tenerla terminada", argumentó.

Vinculado al circuito y a la prueba del Gran Premio de Motociclismo, el gobierno local no aceptó el ruego realizado por Ganemos de que no se vuelva a solicitar la declaración de zona de gran afluencia turística durante el fin de semana que se disputa la prueba y que permite que las grandes superficies abran en la jornada del domingo. La agrupación de electores solicitó que se rehuse esta petición, que concede la Junta de Andalucía, ya que asegura que las empresas no cumplen en esa jornada con lo estipulado en los convenios colectivos. La portavoz municipal, Laura Álvarez, advirtió por contra que no es "competencia" del Ayuntamiento la de velar por el cumplimiento de estos acuerdos y que la propuesta de la declaración viene avalada por diversas entidades tales como Horeca, Cámara de Comercio y Facua, entre otros. Incluso apuntó que el expediente para renovar la declaración ya está culminado.

Más allá del circuito, en la sesión plenaria se leyó una declaración institucional para que el Ayuntamiento de Jerez presente un proyecto para ofrecerse a la firma norteamericana Tesla, que produce vehículos eléctricos, que planea implantar una fábrica de ensamblaje en Europa. Son numerosos países, comunidades autónomas y ciudades que ya se han ofrecido a esta firma. La iniciativa, promovida por Ciudadanos, ha sido suscrita por todos los grupos municipales y la alcaldesa, Mamen Sánchez, aseguró ayer que ya ha remitido un escrito solicitando un encuentro con representantes de la empresa.