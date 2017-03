El equilibrio como objetivo

El pasado viernes, el consejo de administración de Cirjesa, la empresa que gestiona el trazado de velocidad, aprobó un plan económico financiero para tratar de garantizar la vialidad de la principal instalación deportiva de la ciudad a medio plazo, que lleva años siendo, sin duda, el mejor escaparate de la ciudad. El circuito salió hace varios años de un concurso de acreedores pero todavía no ha logrado conseguir los números negros en su cuenta de resultados. El objetivo de este plan es lograrlos a partir de este ejercicio para atajar las pérdidas económicas acumuladas ya que, de no actuar, puede poner en serio riesgo a la sociedad.

Una mercantil pública aún en números rojos

A falta de formular sus cuentas, la estimación que se baraja es que Cirjesa cierre 2016 con 534.120 euros en pérdidas, que se unen a los 1,4 millones y 2,1 millones registrados en 2014 y 2015, respectivamente. Responsables del circuito de velocidad inciden en que, aunque sigan siendo números rojos, se ha logrado rebajar su cuantía en un 74% por lo que se considera que no es aventurado hablar de un "cambio de tendencia".

Sin embargo, la acumulación de ejercicios con pérdidas está generando importantes tensiones de liquidez a la sociedad cuya principal consecuencia es un mayor retraso en los pagos a sus proveedores -actualmente la mercantil liquida con un retraso de 10 meses-, un problema que, en el caso de no atajarse, puede llevarla a problemas de mayor calado como, en un caso extremo, a un nuevo concurso de acreedores.

Por este motivo, se apunta la necesidad de formular un plan económico financiero y de cumplir con él "de manera estricta". Son cuatro grandes bloques de medidas que van desde celebrar pruebas deportivas que no generen un excesivo déficit, un mayor apoyo financiero del Ayuntamiento, un incremento de los ingresos con una mayor venta de entradas y alquiler de las instalaciones y una contención generalizada de los gastos.

Unas instalaciones que deben ser "autosuficientes"

En 2016 el trazado logró incrementar su facturación y reducir sus gastos de explotación que le ha permitido rebajar las pérdidas respecto a ejercicios precedentes. Sin embargo, la sociedad continúa arrastrando un déficit estructural que requiere de medidas para atajarlo y, de este modo, evitar que se convierta en un problema sin solución. Por ello, más que hablar de rentabilidad, fuentes del circuito consultadas por este periódico señalan que Cirjesa debe aspirar a ser "autosuficiente" teniendo clara una máxima muy sencilla: "No hay que hacer locuras".

Ahora bien, en España no hay circuito de propiedad pública que genere beneficios pero Jerez puede presumir de ser el menos deficitario del grupo de los 'grandes' (en él están Montmeló-Barcelona, Cheste-Valencia y Motorland-Alcañiz). En 2015, por ejemplo, Barcelona cerró con 8,6 millones de euros en negativo; Valencia con más de 5,7 millones; y Aragón, 7,9 millones.

En Jerez y su entorno pocos dudan del impacto económico que genera esta infraestructura a lo largo del año, especialmente para sectores como el hotelero y hostelero. Desde el entorno de Cirjesa se apunta en que el objetivo no es otro que buscar el "equilibrio" entre la celebración de pruebas de primer nivel que haga mantener el prestigio del circuito y la contención del gasto.

Mantener la marca sin descuadrar los números

El Gran Premio de Motociclismo del mes de mayo es la prueba reina del trazado jerezano y la que le ha dado la proyección internacional que goza hoy día. Con un canon de en torno a cuatro millones anuales, que pagan a medias Junta y Cirjesa (esta última abona su parte con los ingresos por entradas), los esfuerzos ya se encaminan a renovar la prueba más allá de 2018 con el apoyo del organismo autonómico.

Sí en cambio se ha puesto en duda otra prueba internacional como es la de Superbike ya que su coste no es cubierto por el impacto que genera. No en vano, se achaca a que esta prueba motivó el grueso de las pérdidas tanto en 2015 como en 2016. En 2017, y tras unas dudas iniciales, se ha mantenido en el calendario pero, tal y como se refleja en el informe financiero, está supeditada a que "las administraciones públicas o un patrocinador cubran el coste del canon". Para este año, se ha logrado que sea asumido por Junta y Diputación -las cuantías no han trascendido- mientras que Cirjesa se hará cargo de los gastos operativos, que se pueden cubrir con la venta de entradas.

En el calendario de eventos se han incluido también un mayor peso de las pruebas automovilísticas. La guinda será la prueba de GP2 y Eurofórmula Open a principios de octubre pero también se mantiene la prueba y los test de Fórmula 3.5, competiciones con las que se espera incrementar este año la facturación del trazado. No en vano en este ejercicio se espera superar los 4,1 millones tras los 3,7 obtenidos en 2016.

En este escenario de contención presupuestaria, la Fórmula 1 sigue siendo una prueba inviable para Jerez. Su elevado canon -Barcelona arrastra grandes pérdidas precisamente por esta prueba- no cubre el retorno que genera, según se lleva apuntando desde el trazado desde hace años. A día de hoy, Jerez no tiene fuerza económica para optar a ella salvo que llegue un patrocinador dispuesto a asumir el coste.

El papel de los socios capitalistas del trazado

El PP cuestionó el pasado viernes que el Ayuntamiento incremente las transferencias presupuestarias al circuito como medida para disminuir su déficit. No obstante, estas se vienen realizando -ya sea en 'cash' o mediante compensación de deudas- desde 2013. Así, en 2013 se reservaron 200.000 euros; en 2014, 876.000; en 2015, 676.000; y en el pasado 2016, 780.000. Eso sí, la estimación de Cirjesa es que esta cuantía ascienda hasta 1,2 millones a partir de 2018.

En el plan económico presentado, Cirjesa recurre a la comparativa con otros trazados para justificar la necesidad de ampliar las ayudas públicas para salir "de la actual situación financiera extremadamente delicada". Así, advierte que los otros tres reciben transferencias anuales de "entre 2,5 y 10 millones de euros". "El circuito de Jerez es el que mejor resultado de cuenta de pérdidas y ganancias presenta de entre los cuatro y el que menor transferencia recibe de sus socios", razona.

En el plan también se hace un llamamiento a la Junta de Andalucía, que decidió hace años no involucrarse en la gestión del trazado a pesar de tener en torno al 30% del capital a través de la Agencia Idea, muestre su "apoyo" al trazado. Sin embargo, en el papel de la Junta se da la paradoja de que la aportación monetaria que realiza no la hace a través del organismo que es copropietario sino mediante la empresa pública Turismo Andaluz, dependiente de la Consejería de Turismo. Su aportación, nada desdeñable y fundamental a día de hoy, se circunscribe al pago de buena parte del canon de la prueba de Moto GP. Eso sí, el circuito reclama una mayor implicación dada "la generación de riqueza turística en la provincia" que propicia el trazado.

Un circuito que requiere de nuevas inversiones

El circuito se remodeló en su integridad a principios de la pasada década, unas obras que, por cierto, generaron la gran deuda que llevaron a la mercantil pública al proceso de quiebra y que acabó con el Ayuntamiento asumiendo la totalidad del débito -esta operación está pendiente de un proceso de capitalización donde el Consistorio incrementará exponencialmente su participación accionarial en el trazado-. Desde hace 15 años no se han realizado más que "labores de mantenimiento", según apuntan desde el circuito por lo que se ahonda en la necesidad de acometer mejoras.

Este año, por ejemplo, el Ayuntamiento transferirá un millón de euros extra para que entre los meses de julio y agosto se reasfalte la pista, una actuación demandada por los profesionales del motor. Y con fondos de la Capitalidad Mundial del Motociclismo se pretende hacer una renovación de la Torre Tío Pepe, uno de los símbolos del circuito (unos 350.000 euros) cuyo concurso de ideas ya se ha puesto en marcha. Sin embargo, ya se hace necesarias otras actuaciones como la reforma de graderíos o la mejora de algunas infraestructuras.