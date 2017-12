Lo que otros escribieron del Jerez

El pasado 8 de noviembre se presentó en Jerez el libro Sherry (duende en la bota), cuya edición ha estado a cargo de Michiko Takahashi, propietaria del Sherry Club de Tokio, una apasionada del jerez. Este local, especializado en nuestros vinos, cumplió en el 2016 sus treinta años de existencia.

Una oportunidad para reflexionar sobre lo que otros han escrito sobre nuestros vinos, y de lo poco que se sabe de este aspecto de la cultura generada por el sherry en todo el mundo.

Ya que hablamos del jerez en Japón hay que comentar que en el 2002 la periodista, experta en vinos, Yoshiko Akehi, publicó el primer libro que trataba de jerez en el país asiático, aunque compartía espacio con el oporto y el madeira.

Un año después lo haría la obra de otro conocido amante del jerez en aquel país, Nakase Kohya. Su trabajo se ha reeditado ampliado el pasado año.

Pero sin ninguna duda, es el coordinado por Momoko Izumi, Sherry(el duende en la bota), con fotos del jerezano Borja Luque, el que recopila de forma amena una útil información sobre todo lo que rodea a los vinos del Marco.

El toque de distinción británico

Se puede afirmar que el primer libro monográfico sobre el jerez fue 'Facts about sherry', de Henry Vizetelly, que vio la luz en 1876. Su autor, considerado uno de los grandes conocedores del momento, fue invitado por los bodegueros de la zona. El motivo contrarrestar la mala imagen que nuestros caldos tenían en el mercado inglés con motivo de las opiniones expuestas por Thudichum en su tratado de vinos unos años antes.

A éste le seguiría el curioso Sherryana (1886), del bodeguero ingles afincado en la ciudad William F. Cosens, con ilustraciones de Edwin Linley Sambourne.

Habría que esperar hasta 1933 para que viera la luz 'Sherry', de Herbert Warner Allen; y en 1955 otro del mismo título, esta vez por Rupert Croft-Cooke, que durante dos años residió en la ciudad.

Tras estudiar en Cambridge, Julian Jeffs consiguió un empleo en las bodegas de Williamsd&Humbert, donde aprendió el proceso de elaboración del vino. Fruto de esa experiencia es su imprescindible 'Sherry' (1961), que en Inglaterra va por la sexta edición, lo que contrasta con la única, por ahora, que se ha hecho en nuestro país por parte de la Universidad de Cádiz. Treinta años se tardó en traducirla, lo que es muy revelador.

Del polifacético Jan es 'Read Sherry and the sherry bodegas' (1988). Fallecido en el 2012, estaba casado con Maite Manjón. Y de la editora, Jean Reekie, el breviario 'The little Sherry book' (1988).

En el 2007, el Consejo colaboró con el afamado chef inglés, Heston Blumenthal, en su libro colectivo 'The perfect marriage. The art of maching food&Sherry wines from Jerez'.

Sobre historias de bodegas hay que destacar 'Sandeman, two hundred years of port and sherry' (1790-1990), de Ned Halley, así como los dedicados a Harveys: Bristol Cream (1955), de Godfrey Harrison, y Harveys (2010), de Nigel Gilbert.

Otros europeos

En este apartado podemos destacar las publicaciones alemanas como Sherrytime (1978), del periodista Gregor von Rezori. A esta le siguieron: 'Lust auf sherry' (1988), de Anna Uhle, con fotos de Gregor M.Schmid, y la 'Der guide fur Sherry' (1997), de la pareja Axel y Bibiana Berhrenet, autores de libros de vino y gastronomía.

Algunos aspectos del estilo de vida y manera de los González de Jerez (1999), la investigadora austriaca, Katherina Grossl, relata, en este resumen de su tesis, como era la vida de una gran familia del vino en el Jerez de entre siglos.

Holanda, otro de nuestros mercados tradicionales, nos sorprendió, en 1988, con la edición de 'Sherry', de Wim Mey.

Sin embargo, uno de los mejores de esta serie es 'Les grandes maisons du vignoble de Jerez', 1834-1992 (2004), de la profesora de la Sorbona-París IV, Sophie Lignon-Daramaillac. Hay que lamentar que aún no se haya traducido.

Al otro lado del Atlántico

'The sherry royalty', escrita por el peculiar William Fifield en 1978, puede considerarse uno de los primeros libros monográficos del jerez desde una visión norteamericana. Para ello,Fified, se trasladó a nuestra ciudad durante varios meses. .

A éste le siguió 'Sherry, the golden wine of Spain', del también americano Cork Millner, editado en 1984. El autor vivió durante siete años en Jerez.

Otra consideración merece el trabajo académico de Donald Robert Abbot, doctor en Historia por la Universidad de California-San Diego. Su tesis, 'The spanish and the sherry trade: Jerez de la Frontera in the eighteenth century' (1990), es apreciada por los historiadores locales.

Dos de los últimos trabajos editados en los Estados Unidos lo han sido ya bien entrado el siglo XXI. El primero, en el 2012, por la pareja de expertos formada por Peter Liem y Jesús Barquín, 'Sherry,Manzanilla& Montilla'.

El otro, 'Sherry, a modern guide to the wine world´s best-kept secret', del 2014, por la joven, y buena conocedora de vinos,Talia Baiocchi. Ambos excelentes y recomendables.