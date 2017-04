La escuela pública recupera alumnos en la escolarización

El proceso de escolarización finalizó oficialmente en Jerez el pasado viernes día 31 de marzo. Como de costumbre (siempre hablando de segundo ciclo de Infantil), la jornada fue un ir y venir de padres, madres y familiares por los distintos centros tratando así de conocer el número de solicitudes, y decantarse por un centro u otro en función de ello. Las previsiones, tal y como se adelantó a principios del pasado mes por parte de la Delegación Territorial de Educación, alertaban de un descenso de la natalidad, una situación que se ha hecho notar en este proceso recién concluido.

Además, el periodo estaba marcado por la reciente modificación de las adscripciones en algunos centros de la ciudad, una circunstancia que finalmente no ha afectado en las decisiones de padres y madres a la hora de matricular a sus hijos en determinados colegios.

La demanda sigue superando a la oferta en la concertada, aunque en menor medida

Lo cierto es que, con los datos en la mano (cifras aproximadas ya que hasta el viernes los centros pueden recibir solicitudes, bien telemáticas o por correo), el periodo de escolarización ha servido para reforzar a la escuela pública, todo lo contrario de lo que muchos colectivos, e incluso muchos centros, pensaban.

¿Y en qué se basa este análisis? La cifra principal la encontramos en el descenso de los excedentes en los centros concertados. El sorteo, la incertidumbre que éste genera y sobre todo el miedo a quedarse fuera después de él, ha provocado que muchos padres hayan optado por modificar su percepción habitual. Así, si hace unos años las solicitudes en muchos de estos centros duplicaban el número de plazas ofertadas, en esta ocasión, la demanda sigue superando a la oferta, pero en algunos centros, con cifras impensables hace unos años.

Esto ha provocado un aumento en muchos colegios públicos hasta llegar a producir situaciones atípicas, como las ocurridas en el Ciudad de Jerez o José María Pemán, donde por primera vez en años ha habido más solicitudes que plazas. Todo ello pese a que, como han confirmado algunos centros, desde las secretarías se ha insistido a los padres en cursar la solicitud donde podrían tener plazas, tratando así de eliminar intentos absurdos al tener menor puntuación.

Dentro de la escuela pública, los colegios que han aumentado el número de solicitudes con respecto al año anterior han sido Vallesequillo, que de 12 se ha pasado a 24 para un total de 25 plazas; La Marquesa, que ha obtenido 65 solicitudes (el año pasado 63) para 75 plazas; Ciudad de Jerez, que contabiliza 52 para 50 plazas; José María Pemán, 26 para 25 y San José Obrero, que de 43 del año anterior se han alcanzado las 52. En este caso, el aumento tiene que ver con las importantes mejoras que sufrirá el centro a partir de septiembre, cuando se tiene previsto que estén terminadas las obras que acabará con muchas de las prefabricadas que han minado su patio durante años.

Suben también el Miguel de Cervantes, que al pasar a dos líneas ha conseguido 39 solicitudes por las 25 del pasado año; Montealegre, que con una tercera línea ha logrado 73 solicitudes por las 54 del pasado año; Arana Beato, con 35 por las 29 del pasado curso (también ha logrado una línea más, es decir, 50 plazas).

En el resto, el descenso se ha producido, teniendo en cuenta el tema de la natalidad, aunque en la mayoría de casos no deparará la pérdida de líneas, salvo que la la Junta decida lo contrario. No hay que olvidar que en los próximos días tendrán lugar las reuniones de las tres comisiones de escolarización existentes en la ciudad, y que analizarán lo sucedido. Sus decisiones, y sobre todo las que dicten desde la Consejería de Educación, servirán para aclarar algunas incógnitas como las que tienen algunos centros, principalmente en lo que atañe a la reducción o no de líneas pese a que no se hayan cubierto la totalidad de las vacantes. Será la oportunidad para ver si realmente se apuesta por la enseñanza pública o no.

más datos

Siguiendo con los datos, encontramos que el Elio Antonio de Nebrija ha pasado de 95 solicitudes del pasado año a 75 solicitudes este año para 100 plazas. Desde el centro no descartaban ayer la llegada de alguna más, teniendo en cuenta las opciones subsidiarias, de ahí que en principio no corra peligro esa cuarta línea.

En esa misma zona, la de La Granja aparece el CEIP Las Granjas que ha bajado de 48 a 36 solicitudes para 50 plazas; y El Mebrillar ha pasado de 47 a 40 para dos líneas. El Alcazaba, por su parte, se ha quedado en 20 solicitudes para 25.

El CEIP Manuel de Falla ha repetido cifra, 72 solicitudes para 75 plazas; Tartessos se queda en 47 para 50 plazas, mientras que El Retiro ha visto pasar de 54 a 33 solicitudes para 50 plazas. En este caso, el efecto ha sido inverso al del pasado año. Entonces, se favoreció de la línea que perdió Montealegre, y ahora, tras recuperarla este último, ha vuelto a bajar el número de solicitudes. No obstante, le permitirá mantener las dos líneas, que para cualquier centro supone un mayor aporte económico en los presupuestos anuales.

Por su parte, el Blas Infante ha vuelto a la normalidad con 59 solicitudes plazas para 50. Aunque continúa siendo de los pocos públicos (sólo cinco, San José Obrero, Ciudad de Jerez, Antonio Machado y Pemán) donde la demanda supera a la oferta, sí es cierto que sus cifras quedan muy atrás de lo que fue el dato histórico del pasado curso, cuando se alcanzaron las 82 solicitudes.

El CEIP Antonio Machado se ha quedado en 77 solicitudes para 75 plazas; mientras que La Unión, para 100 plazas, ha recibido 74, lejos de las 90 del curso anterior.

En la zona sur de la ciudad, el CEIP Torresoto tiene 27 para dos líneas; el Al-Andalus ha superado las 13 solicitudes para 25 plazas; y el CEIP Poeta Carlos Álvarez alcanza las quince propuestas. El García Lorca ha conseguido 25 solicitudes para 50 plazas. Dicho centro es uno de los que está pendiente de la última reubicación, y de saber si la Junta le mantendrá o no las dos líneas.

En la parte oeste de Jerez, Isabel La Católica ha conseguido 20 solicitudes para 25 plazas, logrando así mantener su progresión, no hay que olvidar que en el curso 2014/15 sólo se pidieron 11. Alfonso X contabiliza 40 para 50, es decir, 5 más que el pasado curso; mientras que Sagrada Familia y San Juan de Dios mantienen sus baremos, igual que Luis Vives y Andrés de Ribera.

enseñanza concertada

En la concertada, destaca la reducción considerable de algunos centros como la Compañía de María o La Salle, con respecto a otros años, aunque eso sí, como viene siendo habitual desde hace años, siempre superando la oferta. Así, la Compañía ha cerrado el cupo en 77 solicitudes para 75 plazas, lejos de las 90 del pasado año; mientras que La Salle Buen Pastor se ha quedado en 51 para 50, también distante de las 63 del año anterior. La Escuela San José de la Porvera cuenta con 26 para 25; y La Salle Mundo Nuevo se ha quedado en 41 para 25, una menos que en 2016/17.

Jesús María de La Asunción cuenta con 38 solicitudes (por las 42 del año anterior) para 25 plazas; en Madre de Dios se llega a las 53 solicitudes para 50 plazas; y en Las Josefinas, 29 para 25 plazas, es decir, cinco más que en el periodo de escolarización de hace un año.

En María Auxiliadora, por su parte, se ha llegado a las 58 solicitudes para 50 vacantes mientras que en Los Marianistas-El Pilar se han presentado nada menos que 106 solicitudes, dos menos que el pasado año. En este centro, ha sido especialmente intensa la avalancha de solicitudes en primero de Secundaria, donde ha habido 40 solicitudes para 27 plazas; y sobre todo en Bachillerato.

El próximo viernes se publicarán en los distintos centros las listas de alumnos baremados, abriéndose el trámite de audiencia durante diez días lectivos a partir del 20 de abril. En caso de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas y exista empate a puntos se procederá al sorteo público para dirimir estos empates, que tendrá lugar el 15 de mayo.