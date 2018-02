En Medio Ambiente, en los Juzgados (hasta en tres ocasiones), en el departamento de Licencia y Disciplina, Urbanismo, a la Policía... Pocas puertas quedan sin llamar por parte de los vecinos de La Plata para que el Ayuntamiento ponga una solución definitiva al abandono de una vivienda de la calle Fernando de la Cuadra. No es una lucha vecinal de un día para otro, sino que suman casi 20 años de reclamaciones y quejas en los distintos gobiernos que han pasado por Consistorio. Y precisamente se dirigen al Ayuntamiento porque dicha vivienda tapiada y totalmente abandonada es "de titularidad municipal, según las notas simples que tenemos en nuestras manos". El presidente de la AAVV, Antonio Ramos, añade que "nosotros tenemos documentación que dice que es del Ayuntamiento, pero si está arrendada, ¿a qué espera el gobierno para exigir que esté en condiciones según el bando municipal de enero de este año?". "El Ayuntamiento debe tomar medidas. Ni al presidente del bloque ni a la asociación de vecinos le ha hecho caso a las diferentes denuncias, demandas, escritos... Ni Urbanismo, Patrimonio, Infraestructura... Nadie nos hace caso", critica Ramos.

La vivienda en cuestión es un bajo con una terraza cuyo muro está destrozado -hay trozos incluso ocupando la acera- y cubierto de malas hierbas. "Esto no es nada para lo que había. Cada vez que las malas hierbas tienen dos metros llamamos para que le den un limpiadito. La fachada está rota, están tirando basura, colchones viejos, el piso no tiene ninguna ventilación y sabe dios lo que ocurre dentro. Nos ha dicho el vecino de arriba que escucha por las noches mucho ruido y eso es señal de que hay ratas. No tiene explicación que no se haya dado solución a esto", remarca el presidente de la barriada, quien lanza un mensaje al gobierno: "¡No miren a otro lado y metan mano ya! Esto es un estercolero municipal".

Dos décadas ha estado Manuel Fernández ocupando la presidencia del bloque afectado y recuerda que "aquí me he enfrentado a muchos okupas, incluso con navajas. Aquí ha habido mucha inseguridad". "No nos han hecho caso y la documentación está ahí. Lo que nos hemos movido, lo que hemos gastado en teléfono, el tiempo que he perdido..., y no me han hecho caso en absoluto. Hemos visto pasar las ratas por aquí que se movían como conejos", declara Fernández. Lourdes de Dios, también vecina del bloque, cuenta que antes en la parcela había un pino que llegaba hasta la tercera planta: "Varia veces tuve que llamar a los bomberos porque cuando hacía mucho viento parecía que el pino entraba en mi casa. Convivir con esto me deja sin palabras, es tercermundista. No es normal. No se explica y el Ayuntamiento no hace nada a pesar de que no dejamos de denunciar. Estamos muy cansados".

Sergio Ponce y Francisco Lobato son los vecinos que colindan con la vivienda abandonada por los patios. Ponce reconoce que "estamos muy atentos a lo que ocurre, sobre todo cuando se secan las malas hierbas por temor a que salga ardiendo. No hay derecho a estar así". Por su parte, Lobato añade que "suciedad, bichos, aceite del coche, pañales... Esto huele mucho y en verano no veas. El Ayuntamiento no tendrá tiempo o ganas de venir".

Lola de Jesús vive enfrente y declara que "no es nada agradable abrir las ventanas y ver esto. Lo hemos notificado muchas veces, la alcaldesa estuvo aquí el año pasado dando una vuelta por la barriada y se lo enseñamos. Y la única noticia es que está en subasta pero que aún no ha salido. A ver si hacemos un poco de fuerza y se pone punto y final". Su marido, Antonio Pérez, puntualiza que "supuestamente está en subasta desde hace cuatro años... Es que esto es de vergüenza".

Desde Solidaridad, su presidente Sebastián Peña señala que "no creo que haya muchos ejemplos así en la ciudad. El Ayuntamiento debería tener un poco de sensibilidad con todos los barrios, sobre todo porque además esto tiene muy pocas horas de trabajo. Esperamos que tomen nota y se adecente en los próximos días".