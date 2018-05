De ex madridistas, candidatos e hijos de mitos

La noche fue larga. Del sábado de motos al domingo de Feria hubo ruido de por medio. Demasiado. Pero es así. Hasta las cuatro de la madrugada se respiraron oxígeno y gases de escape sobre el albero. Más o menos. La botellona sigue llamando a sus fieles. Los tradicionalistas ya hacía tiempo que se marcharon al calor de sus hogares. Tras encenderse el alumbrado llegó (más bien continuó) la fiesta. Llegó el primer domingo de la fiesta de forma noble, por derecho. Todo abierto a disposición del personal. ¿Quienes estaban allí? Pues muchísima gente. Algunos tan insospechados como por ejemplo el caso del deportista Asier Illarramendi, ex jugador del Real Madrid. Fue al albero con un grupo de unas diez personas a la Feria. Se tomó dos copas de fino, junto a amigos y familia. Y se marchó. Se le pudo ver en la caseta de la peña 'Buena Gente', uno de los estandartes de esa Feria jerezana que tiene un marchamo flamenco marcado en su logo.

Marchaban la noche y el día casi de la mano cuando, por las arenas del recinto ferial también se pudo ver a Manuel Martos, hijo de Rafael Martos, el mítico Raphael, a quien tantas canciones ha compuesto el jerezanísimo Manuel Alejandro. De Linares a Jerez, previo paso por Madrid, donde reside.

Venir a Jerez en este tiempo y no visitar la Feria es una insensatez. Eso fue lo que debió pensar la política de Ciudadanos Inés Arrimadas, que decidió quedarse en la tierra de sus padres. Y de paso dejarse ver en la Feria. Lo que nunca está de más. Eso justamente se pudo contemplar en las inmediaciones de la caseta del Casino Jerezano. Tras la política jerezano-catalana estuvieron, atentos y dispuestos, los miembros del partido Ciudananos. ¡Que no falte de ná! Y no faltó.

En lo que respecta a la Feria del Caballo, cabe destacar que, en estos momentos, se trata de una celebración en fase de hervor. Es decir. Que como un buen guiso necesita de su tiempo, de sus cocciones, de su 'cochura' (maravilloso término éste). Por decirlo de otra forma: las esencias del plato se cocinan estos días sobre el albero del parque González Hontoria. Ya se verán los resultados.

Hay mucha Feria del Caballo por delante. No en vano, hoy se espera que aparezca sobre las 'arenas' del parque González Hontoria Juanma Moreno, el candidato popular la Junta de Andalucía. Altos cargos como Zoido o Antonio Sanz (ministro y delegado del Gobierno en esta santa tierra) estuvieron ayer en el circuito, si bien esperarán a que la Feria hierva.

La coordinadora de 'Podemos Andalucía', Teresa Rodríguez, también tiene también previsto acudir hoy a la Feria del Caballo. Lo hará de la mano de los concejales de las confluencia local de 'Ganemos'. Feria, política, farolillos... El que no da la mano en la Feria es porque no las tiene. Cabe todo.