El exalcalde de La Barca admite que nunca trabajó en la Faja Pirítica de Huelva

El exalcalde pedáneo de la Barca de la Florida Roque Valenzuela (PSOE) ha reconocido hoy que nunca trabajó en la Faja Pirítica de Huelva sino en Delphi, pese a cobrar una póliza de prejubilación por el ERE minero.

Valenzuela ha declarado hoy como investigado ante la jueza que instruye el caso ERE, María Núñez, en el marco de la pieza separada sobre presuntas irregularidades en el ERE de 2003 en la Faja Pirítica de Huelva, cofinanciado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía con 40 millones de euros.

Según informaron a Efe abogados presentes en la declaración, ha reconocido que nunca trabajó en la minería onubense y que se ha enterado a raíz de la investigación judicial de que el tomador de la póliza por la que él cobraba su renta de prejubilación era la Asociación de trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva, ya que siempre creyó que se prejubilaba en su verdadera empresa, Delphi.

Ha reconocido que habló con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández sobre este tema en reuniones celebradas en la sede de la consejería si bien firmó la póliza en las oficinas de Jerez del responsable de la aseguradora Uniter José González Matas.

En esta pieza son investigados responsables de las aseguradoras y bufetes como Estudios Jurídicos Villasís que intervinieron en la tramitación del ERE, de los sindicatos que lo negociaron -entre ellos los exsecretarios generales de UGT y CCOO Manuel Pastrana y Francisco Carbonero- y dos ex altos cargos del Ministerio de Trabajo en la época del Gobierno de José María Aznar al ser un ERE cofinanciado.

La jueza Núñez excluyó a seis ex altos cargos de la Junta por ser ya enjuiciados en la pieza política del caso ERE: los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero Agustín Barberá, y a los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera (éste último también fue excluido de la pieza política).

La Fiscalía ha recurrido esa exclusión por considerar que no concurre el principio esgrimido por las defensas de que una persona no pueda ser juzgada dos veces por los mismos hechos ya que en la pieza política se enjuicia el "procedimiento específico" por el que se otorgaban las ayudas para los ERE pero no la concesión o pago de ayudas concretas.

Así lo ha definido el tribunal que enjuicia a 22 ex altos cargos de la Junta en la pieza política, de la sección primera de la Audiencia de Sevilla, al resolver las cuestiones previas al juicio, en contra del criterio que mantienen Núñez y la sección séptima de la Audiencia.

Hoy estaban citados cinco investigados en esta pieza, si bien los otros cuatro se han acogido a su derecho a no declarar.