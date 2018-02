"Fue una experiencia positiva"

"Fui como voluntario a 'La Parra'. Fue entre los años 77 y 78 y estuve destinado en Mayoría. Me tocó una 'mili' en la que hice un total de 63 refuerzos. La verdad es que me pillaron durmiendo en dos de ellos y me sancionaron duramente. Desde que tuve conciencia de que debía pasar el servicio militar lo que tuve en mente fue quitármelo cuanto antes. Así, con 18 años recién cumplidos me presenté voluntario y me destinaron a la Base Aérea de 'La Parra'. Eran años duros para la democracia. La verdad es que toda la intensa actividad política que había en la sociedad se filtraba hasta el cuartel. Hubo un caso realmente complicado que fue un robo de uniformes. Lógicamente se pensó de todo, sobre todo qué uso le iban a dar a dichas ropas. La mili la hice como cabo gastador. Fui buena gente, no metí 'paquetes' ni nada por el estilo'. Tampoco desfilé en procesiones, tan sólo en algunos desfiles de carácter militar dentro de la propia base. La verdad es que la experiencia para mí fue positiva. Por ser voluntario tenía pase de pernocta, lo que me permitía salir del cuartel por las tardes para dormir en casa".