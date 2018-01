Yo fui explorador

Decía el dicho que "por allí, por esa cueva, se perdió un cochino". Es una de la pocas cosas que los más antiguos contaban a un grupo de jóvenes aventureros cuando preguntaban "¿qué hay detrás de aquel arco de ladrillos en aquella casa abandonada". A sus pies, un agujero permitía que por allí entrara una corriente de aire. Los chavales miraban la pared, la examinaban. Intuían que detrás de esos muros había una gran aventura.

Se cumplen ahora 50 años del descubrimiento de las galerías romanas en la calle Ortega de Medina Sidonia. Fue en 1967, cuando el Grupo Asidonense de Exploraciones (GADE) formado por unos chicos de la localidad, interesados por la historia y las civilizaciones que habían pasado por su tierra unidos por esa inquietud, pidieron permiso para entrar en aquella casa en ruinas, en la que hallaron detrás de un arco unas cloacas romanas del siglo I d.C. Totalmente llenas de tierra y escombros, las fueron limpiando, un trabajo que duró meses y del que sacaron además restos de la época como trozos de ánforas. El objetivo era abrirlas al público.

Francisco Javier Carrasco Sánchez, enfermero de profesión afincado en Jerez, uno de aquellos chicos exploradores, cuenta que acudió "gente muy importante a ver estas cloacas romanas, personas que quedaron muy impresionadas porque no pensaban que en Medina existieran estas obras de época romana". Así, fueron a visitarlas arqueólogos como Antonio García Bellido, catedrático de Arqueología Clásica de la Universidad de Madrid; la directora del Museo Arqueológico de Cádiz, Concepción Blanco; profesores de historia, aficionados a la arqueología como Enrique Hormigo Sánchez, comandante de Infantería e investigador de Historia y director del Museo de la Catedral de Cádiz, así como muchos turistas llevados por el Grupo. De hecho, en 1969, un grupo de altos mandos de la Base de Rota visitó las galerías y quedaron gratamente sorprendidos por la labor realizada por estos chicos. Tanto es así, que quisieron aportar ayuda y donaron materiales como potentes linternas, cascos con luces, escalas de cuerdas, un arnés de paracaidista para el descenso a los pozos... "Gracias a esta labor altruista, Medina Sidonia tiene hoy un conjunto de galerías romanas muy importantes que le da a la ciudad un destacado valor turístico", añade Carrasco, que también participó en el hallazgo de unas galerías romanas de la Alcubilla en Medina, así como en unas murallas ciclópeas.

Esfuerzo y la voluntad de estos jóvenes intrépidos, que no dudaban en explorar pozos, cuevas, simas, etc., con los pocos medios a su alcance en aquellas fechas y sin la ayuda de nadie, sólo con la cuota semanal de 5 pesetas que aportaban cada uno para la compra de linternas, pilas, cuerdas, herramientas, etc. Una labor que aún hoy sigue siendo muy desconocida y poco reconocida. "Imagínate la emoción que sentimos cuando tiramos la pared y vimos lo que había detrás. Teníamos mucho entusiasmo", recuerda Carrasco. Después de salir del instituto se ponían el bañador y con las herramientas que tenían, iban vaciando de tierra aquellas galerías. "Dentro hacía un calor terrible. Trabajábamos de rodilla, con velas. No veíamos el final, no sabíamos hasta dónde llegaba la galería. Acababa en una tajea, que continuaba pero aquello era tan estrecho que no pudimos seguir. ¿Dónde acabaría? Pues aún hoy no se sabe. Va por debajo de las casas". Más de 20 metros de aventura, tras cuyo final el Grupo se dispersó. Cada uno hizo su vida y hoy apenas hay contacto entre ellos.

El Ayuntamiento de Medina, que no hace mención ni reconoce en su web la hazaña, asegura que fueron el propio Consistorio y la Consejería de Cultura los encargados de poner en valor estos hallazgos en 1991. "No quiero reivindicar nada, sólo recordar lo que hicimos. Yo sigo llevando a mucha gente a visitar estas galerías, les cuento cómo lo hicimos y qué sacamos de allí. Pusimos mucha ilusión".