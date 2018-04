Un extenso calendario de actos para celebrar la efeméride

Cuando el hospital se inauguró hace 50 años -el primer edificio fue el Materno-Infantil- apenas ofrecía los servicios básicos. Con los meses se fueron incorporando otras plantas que hasta ese momento prácticamente eran utilizadas como almacén. El gerente del área sanitaria, Julio Egido, lo recordada ayer y trasladaba también los recuerdos de profesionales ya jubilados que no olvidarán nunca el trágico accidente ferroviario entre El Cuervo y Lebrija, que dejó 79 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. "Me cuentan que todos salieron con los medios que aquí había e hicieron un trabajo impresionante y eso que entonces todavía el hospital estaba en pañales. Pero hemos crecido muchísimo no sólo en tamaño sino también en medios y especialidades".

Para la efeméride de los 50 años, una comisión formada por profesionales ya jubilados, otros en activo y asociaciones de pacientes, familiares y vecinos, coordinados por el servicio de Atención al Ciudadano, ha trabajado durante meses en una programación que se desarrollará en su mayor parte el próximo mayo, mes en el que en 1968 se inauguró el centro sanitario.

La responsable de este servicio, Patricia Niebla, destacó la implicación que ha encontrado en la organización de estas actividades, muchas de ellas, dirigidas a los niños ingresados e invitó a la participación de la ciudadanía. El programa de actos va desde el concurso de logos para este aniversario, que ya tiene sus ganadores, hasta la celebración del Día del Libro Infantil, con la entrega del libro ganador del Premio Destino Infantil Ape-Les Mestre, la primera caminata de 'Un millón de pasos', una exposición histórica de materiales y objetos antiguos del hospital, rutas saludables, la inauguración de la caseta de feria del niño hospitalizado, o la celebración del Día del Niño Hospitalizado. También con la vista puesta en los más pequeños, habrá una exposición de óleos realizados por los menores ingresados en la Escuela de Niños, a través de un taller de pintura con la colaboración de la Asociación contra el Cáncer, y una obra de teatro, a cargo del grupo 'Osmara'.

La gastronomía también tendrá un papel importante y así , el día 25 de mayo habrá un menú especial 50 aniversario. Además se han programado varias mesas redondas dentro de las jornadas institucionales. La primera de ellas abordará la importancia de la investigación para contribuir a mejorar la atención sanitaria; una segunda mesa redonda tratará sobre las diferentes visiones de la evolución de los pacientes, según la evolución del hospital, el desarrollo profesional, normativo y social; la tercera mesa debatirá sobre la evolución de las diferentes etapas de la formación desde la participación importante de la Escuela de Enfermería del hospital en la formación de enfermeras y la colaboración de los profesionales en la formación de los estudiantes de las facultades de Medicina, Enfermería y otras no sanitarias. La cuarta mesa redonda hará un homenaje a las mujeres que "algunas veces desde un segundo plano han aportado al hospital su saber en cuidados y atención sanitaria, en la acogida de los pacientes y también la gestión". Una quinta mesa redonda hará un reconocimiento expreso a los profesionales ya jubilados. La última mesa versará sobre la contribución de la acreditación a la calidad de la formación y el desarrollo de los profesionales y de las unidades y por tanto a la mejora de los resultados en salud de la población.