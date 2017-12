"Es muy fácil hablar desde un despacho sin saber lo que hacemos"

Las trabajadoras de ayuda a domicilio, a través de la presidenta del comité de empresa, mostraron ayer su "indignación" con las declaciones efectuadas el pasado miércoles por la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, en las que acusó a la plantilla de un elevado nivel de absentismo. En concreto, la primera edil aseguró que "mientras la empresa de antes pagaba trescientos mil y pico de euros de coste de absentismo, en este año estamos pagando hasta 900.000 euros, es el coste del absentismo y a las personasno les puede dejar sin atender la ayuda a domicilio".

Ayer, Esther Hidalgo, máxima responsable sindical de las trabajadoras de ayuda a domicilio, reconoció que la plantilla está "totalmente decepcionada y sobre todo indignada" con dichas afirmaciones. "Es muy fácil hablar desde un despacho, con todos mis respetos a un trabajo como ese, y acusar a las trabajadoras de absentismo. La imagen que ha querido trasladar ha sido la de flojas, y no es así. Yo respeto todos los trabajamos pero por favor, que también respeten el nuestro", apuntó.

Nos sorprende que ahora tenga datos cuando lleva todo el año diciendo que no había documentos"

Hidalgo criticó que en el último año "no se han hecho ni reconocimientos médicos ni se ha valorado los riesgos en los domicilios cuando somos del primer grupo de riesgos laborales", además de mostrar sus sorpresa con los datos anunciados, ya que "durante todo este tiempo nos han dicho que no podíamos avanzar porque la empresa que había anteriormente se marchó sin dejar ninguna documentación, y que por tanto había que cuantificar el servicio. Ahora, aparece y ofrece una serie de cifras, ¿de dónde las ha sacado? ¿No decía que no había documentos?".

A la hora de defender su trabajo diario, la presidenta del comité de empresa admite que "trabajamos con personas y a veces te contagian cosas. Además, en mi caso, por ejemplo, he estado nueve meses de baja porque al intentar que una persona no se cayese al suelo en la ducha la agarré y me desplacé tres vértebras. Somos personas y trabajamos con personas y lo único que queremos es su bien".

Del mismo modo, explicó que "en los últimos tiempos, la Junta sólo da las altas a personas de grandes dependecia, y eso significa que trabajamos con personas que están en cama, sin ayuda de nadie, porque si se cuantificara el riesgo de los domicilios a lo mejor tendríamos que tener más apoyo".

"Invito a la alcaldesa a que se venga un par de días a trabajar con nosotras y vea cómo funciona esto, es muy triste que se haya querido ofrecer una imagen de flojas cuando estamos echando dos horas y media más sin que se nos reconozca ni se nos valore de ninguna manera, ni socialmente ni económicamente", añadió.