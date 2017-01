El fallo informático que impide al Ayuntamiento pagar ocurre "cada año"

El esperpéntico episodio en torno al fallo informático que tiene paralizados los pagos que debe abonar el Ayuntamiento desde principios de año, y que ha tenido como 'daño colateral' que los empleados del teatro Villamarta aún no hayan podido cobrar la nómina de diciembre ni la paga de Navidad, va in crescendo. Ayer se supo que el problema suele producirse todos los primeros de año ya que el sistema se colapsa por la ingente cantidad de datos que recibe; eso sí, y a pesar de la reincidencia, el ejecutivo no se plantea adoptar algún tipo de medida contra la empresa que ofrece este servicio.

El delegado de Economía, Santiago Galván, apuntó ayer que la herramienta informática que gestiona estos trámites lleva años fallando a principios de cada ejercicio ya que, según la explicación dada ayer, empiezan a grabarse los datos correspondientes a las cuentas del presupuesto municipal. No obstante, espera que hoy el problema esté arreglado por parte de la empresa que ofrece el 'software', cuyo nombre no ha trascendido pero que lleva desde hace años contratada por el Ayuntamiento -aún le quedan varios años con contrato en vigor-.

El edil ratificó la causa esgrimida el día anterior por la alcaldesa, Mamen Sánchez, aunque encuadró lo que está ocurriendo dentro de la "normalidad". Eso sí, aseguró que el Ayuntamiento sí está abonando los pagos que corresponden al presupuesto de años precedentes. El problema radica en que, cuando se subió el presupuesto municipal de este año -que es el prorrogado de 2016- la aplicación informática empezó a tener errores que han impedido completar esta acción fundamental para autorizar los pagos. "Se han detectado hasta 32 errores que la empresa está terminando de arreglar", dijo ayer el edil. Pero, acto seguido, apuntó que esta anomalía se da siempre a principios de cada año, un trámite necesario para luego acometer las órdenes de pago pues en él se establecen los créditos que tiene cada gasto. Sin embargo, y a pesar de los errores, el Ayuntamiento sigue manteniendo, y pagando, el programa informático.

Galván hizo referencia a que en años precedentes se ha estado "más de 15 días" con este mismo problema pero que negó que esto esté afectando a la gestión diaria del Ayuntamiento. En este sentido esgrimió que el problema ha trascendido en este ejercicio porque no se ha podido hacer la transferencia económica al teatro Villamarta para que pueda atender sus gastos de personal. Por ello afirmó que en el momento que se solvente este problema se hará el traspaso para liquidar las nóminas pendientes.

En cuanto a la imposibilidad de abonar facturas, y en contra de lo que dijo la alcaldesa, el edil negó que haya retrasos en el abono a proveedores puesto que aún no ha transcurrido el plazo de 60 días fijado por ley para abonar las facturas de este año pues incidió en que las correspondientes al año anterior se siguen abonando sin incidencias.