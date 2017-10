¿Qué falta en el Jerez rural?

El Teatro Municipal de Nueva Jarilla acogió ayer la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. El encuentro, organizado por la federación de asociación de mujeres 'Sol Rural' y la asociación Amunja, tuvo como lema 'Las mujeres por la paz. Mujeres frente a la violencia'. Se trata de una cita que cada año, al igual que ocurrió ayer, cuenta con la presencia de centenares de participantes procedentes de toda la zona rural.

Con motivo de esta efemérides, cada año la federación 'Sol Rural', que preside Francisca Gago, se hace eco de las principales reivindicaciones de las pedanías y barriadas rurales de Jerez. A continuación, un resumen de las demandas que se han dado a conocer en Nueva Jarilla.

"16 años pidiendo un autobús para El Mojo y no sabemos la razón por la que no se atiende"

EMPLEO

Desde 'Sol Rural' insisten cada año en la necesidad de fomentar el empleo y la formación de los desempleados de la zona rural, especialmente castigada por este problema. Por ello, reivindican una oferta formativa "adecuada a las expectativas laborales actuales y que permita el reciclado de trabajadores hacia nuevas profesiones". Además, inciden en la necesidad de que los parados puedan desarrollar estas actividades "en puestos cercanos a su localidad". Igualmente, apuestan por "tener datos desagregados de la zona rural, ya que perdemos muchas oportunidades de planes especiales por no tener datos que demuestren la necesidad".

Desde 'Sol Rural' denuncian también las continuas carencias en materia sanitaria. "¿Si faltan pediatras de dónde los quito? De la zona rural... Las personas rurales no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda", critican. "Hay que apostar por un mundo rural vivo y para ello tenemos que tener servicios de calidad o acceso a ellos vía transporte", aseguran. En este apartado lamentan también que aún es "enorme la diferencia entre pedanías y barriadas rurales en temas sanitarios". Por ello, piden que se acabe con esta desigualdad. Como ejemplo de las carencias, detallan que en Las Pachecas y El Mojo no hay centro médico y los vecinos se ven obligados a desplazarse a Lomopardo o Jerez. "En La Barca cuando hay una urgencia fuera del centro éste queda desatendido y en Majarromaque y La Barca no se cubren las sustituciones por vacaciones o bajas", destacan, pidiendo "que se mejore el servicio de pediatría y las especialidades una vez por semana. "En La Ina reivindicamos una mejora de la atención que se ofrece en el centro médico y una ampliación del horario de atención", afirman, solicitando también una solución a las largas listas para intervenciones quirúrgicas.

EDUCACIÓN

Respecto a la educación, 'Sol Rural' reclama más "calidad" en la zona rural y reivindica el mantenimiento de los centros semi-D en barriadas y pedanías. "Debe evitarse el desmantelamiento de los centros educativos", afirman. El mantenimiento de las líneas de transporte escolar y de comedores escolares son también prioridades, así como el arreglo del centro de adultos de Majarromaque. Entre otras demandas, el colectivo apuesta por programas formativos y campañas "para educar en el respeto al medio ambiente y al mobiliario urbano, a los jardines y la limpieza".

MEDIO AMBIENTE

Precisamente en materia medioambiental, esta asociación recuerda que la zona rural "es el pulmón del municipio. La ciudad no puede dar la espalda por solidaridad y porque tenemos un patrimonio medioambiental capaz de generar empleo entorno al turismo rural. Abogamos por el desarrollo sostenible de nuestra campiña". En este punto, destacan como prioridad la limpieza del Guadalete así como de arroyos y cunetas, "especialmente en Las Pachecas para evitar inundaciones".

TRANSPORTE

El transporte es uno de los "ejes" fundamentales para el desarrollo de la zona rural, según esta federación, ya que "para que las zonas rurales podamos compartir recursos y servicios tenemos que tener autobuses para poder desplazarnos de unas a otras localidades". Sin embargo, "en El Mojo no existe transporte urbano cuando podría llegar la línea que cubre Las Pachecas. Es una petición continua durante nuestros 16 años de celebración del Día de la Mujer Rural, que no vemos la razón por la que no se atiende". Mejoras en las marquesinas de distintos núcleos y autobuses adaptados son otras necesidades reclamadas por 'Sol Rural'.

VIVIENDAS

"Los problemas de legalización de muchas de las viviendas impiden que se desarrolle la economía local con pequeños comercios que faciliten el abastecimiento a la población de la localidad y el asentamiento de la población con mejores servicios", recalcan desde la federación. Por ello, hacen hincapié en la necesidad de "legalizar las viviendas de las barriadas rurales y los diseminados. Tenemos que apoyar a nuestra juventud y sin viviendas ellos se van, perdiendo así nuestro mayor recurso: las personas".

SUBVENCIONES

Desde 'Sol Rural' insisten también en que "las asociaciones de mujeres necesitamos recursos económicos, para nuestras actividades y mantenimiento, que proceden de las cuotas de la asociación y de los proyectos y subvenciones convocadas". Por estos motivos, reivindican "dar una solución por escrito para el pago de las subvenciones concedidas por la delegación de Igualdad y Salud, y debidamente justificadas, de 2007, 2008 y 2009 a cada una de nuestras asociaciones". Asimismo, el colectivo solicita "un informe de la situación en la que se encuentra el expediente de cada una de las subvenciones de mujeres, tanto de pedanías como de barriadas rurales, justificadas en 2015 y pertenecientes a la resolución de diciembre 2014 de la delegación de Participación Ciudadana". Incluso, urgen a que la Junta "active todos los programas y planes que ha publicitado. Ejemplo de ello es el programa de desarrollo rural que gestionará el Grupo de Desarrollo Rural. Llevamos casi un año desde que terminó la planificación y aún no se ha abierto la ventanilla".

INVERSIONES

La necesidad de más inversiones en la zona rural es otra de las reivindicaciones para mejorar las barriadas y pedanías. "Pedimos a nuestros políticos que tengan más presente a la zona rural y que no sólo se acuerden de ella en periodo electoral, que también existimos después, y que nos acompañen en nuestras celebraciones populares", destacan.

Otras demandas

Un mayor número de espacios públicos con acceso a internet, más formación sobre nuevas tecnologías y redes sociales y una mayor presencia policial forman parte igualmente de las reivindicaciones anuales de 'Sol Rural'. Tampoco se olvida el colectivo de mujeres, que lleva años con esta lucha, de la necesidad de finalizar cuanto antes "la A- 2003 en su tramo Jerez-Estella".