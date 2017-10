A falta del sí

Mamen Sánchez dará una respuesta la próxima semana. Incluso, no se descarta que haga una convocatoria para anunciar su decisión en la sede del partido. De puertas hacia fuera, no despeja la duda - "tiempo al tiempo" es su frase de cabecera-; ahora bien, de puertas hacia dentro su grupo de apoyo ya trabaja en un escenario de respuesta afirmativa .

Oficialmente, a día de hoy las únicas certezas son que Isabel Armario ya ha anunciado su intención de convertirse en la nueva secretaria general de los socialistas jerezanos y que un grupo de militantes le ha pedido a la alcaldesa que opte también a liderar el PSOE jerezano. Mientras, la ejecutiva local aún no se ha reunido para convocar el cónclave jerezano pero, por orden del provincial, este deberá celebrarse entre el 13 y el 19 del próximo mes. Por lo tanto, aún quedan tres semanas por delante donde puede ocurrir cualquier cosa; ahora bien, Sánchez ya ha dicho a los suyos que despejará la incógnita la próxima semana y las fuentes consultadas coinciden en señalar que está "más cerca del sí que del no". Ahora bien, hasta que no lo diga ella nadie se atreve a confirmarlo en su nombre.

El reto del gobierno es evitar que la lucha congresual afecte a la gestión municipal

Por lo tanto, el partido parece predestinado a un congreso donde deberá decantarse por dos formas de organización: uno bicéfalo, como el actual, con poder orgánico e institucional separados u otro unitario donde ambos recaigan en una misma persona. En estos últimos días no ha habido contactos entre las posibles candidatas y sus respectivos grupos de apoyo ni tampoco hay previsto encuentros para los próximos días. Ahora bien, es más que seguro que tengan que sentarse antes o, incluso, durante el congreso, ya sea por propia iniciativa o porque así lo ordenen instancias orgánicas superiores. Cualquier acuerdo pasa, claro está, porque una de las dos candidatas renuncie a la secretaría local. "Es un momento para la generosidad de todas las partes", señalaba un miembro del gobierno consultado por este medio. Ahora bien, ninguna de las dos partes ha dado muestras hasta el momento de la 'generosidad' necesaria para evitar el conflicto.

Mientras tanto, Isabel Armario ya trabaja como aspirante a la secretaría local. Tras hacer oficial su candidatura, en estos días ha enviado a la militancia una carta informándoles de esta intención e invitándoles a participar en este proceso congresual con la aportación de propuestas. Mientras, en el lado de Mamen Sánchez se aguarda a la confirmación oficial mientras su grupo ultima también su propuesta de modelo de partido.

En paralelo a esto, el ejecutivo local se enfrenta a un importante reto: evitar que el proceso interno acabe afectando a la gestión municipal. Es un secreto a voces su escasa cohesión, precisamente, por las diferencias existentes en el partido, por lo que hay voces que ya alertan de las consecuencias de que puedan producirse cuando comiencen las hostilidades. Por ello, este miembro del gobierno insistía en la importancia de "blindar" al ejecutivo de intrigas palaciegas, aunque cada uno tenga la libertad como militante de posicionarse por uno u otro bando -de hecho en estos días ha habido ediles que le han dado al 'me gusta' o han compartido la publicación del anuncio de la candidatura de Armario en redes sociales-. Uno de ellos esboza una declaración de intenciones: "Somos seis concejales, con varias delegaciones, así que tenemos demasiado trabajo como para pensar en otras cosas que no sean los problemas de la ciudad. No podemos tirar por la borda dos años de muchísimo trabajo, ahora que empezamos a ver los frutos".