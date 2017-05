Una familia de 'bebés robados' de Jerez se reúne con parlamentarios europeos

Luisa Fernanda Terrazas, vicepresidenta de la asociación 'SOS Bebés Robados Cádiz' y una de las primeras madres que denunció en Jerez la presunta adopción irregular de sus dos gemelos nacidos en el hospital en 1972, ha sido una de las afectadas que ha podido reunirse en Madrid con la delegación de parlamentarios europeos que el pasado lunes y martes viajaron a España para recabar información sobre los conocidos como casos de bebés robados. El objetivo era atender las denuncias de varios afectados ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una de ellas la de Terrazas y su marido, Francisco Tocón. El matrimonio se desplazó el martes a la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, después de recibir una carta de la Comisión de Peticiones en la que les emplazaba a dicho encuentro, que compartieron con varias familias andaluzas y de otros puntos del país. Terrazas aclaró ayer que su presencia en la reunión fue como madre afectada y no como vicepresidenta de la asociación y valoró muy positivamente la reunión con los parlamentarios europeos, en la que tuvo oportunidad de explicar su caso y trasladar sus quejas por lo que considera el olvido de las administraciones hacia las numerosas denuncias sobre bebés robados. "La reunión con los afectados la mantuvieron un día después de entrevistarse con representantes del Gobierno, la Iglesia Católica y la Defensora del Pueblo y nos dijeron que las versiones eran totalmente distintas. Les habían dicho que sólo eran casos puntuales y nosotros les explicamos que no era así, que había muchísimas denuncias", señaló Terrazas, agregando que trasladaron a los parlamentarios sus reivindicaciones de que se cree un banco de adn gratuito y que las administraciones ayudan a encontrar los certificados de nacimiento, y toda la documentación de los bebés, incluida la que se encuentra en los archivos eclesiásticos. "En definitiva, que todas estas denuncias sigan adelante y no nos pongan más trabas".

Terrazas comunicó a los parlamentarios que en su caso toda la documentación conseguida sobre el nacimiento y supuesta defunción de sus dos hijos, y que en su día remitió al Parlamento Europeo en forma de queja ha sido obtenida "a base de años y años de buscarla mi marido y yo. También les dije que yo no pedía dinero, ni cárcel para nadie, pero sí que los médicos nos digan dónde están nuestros hijos". Asegura que de esta reunión en Madrid ha vuelto con "muy buena impresión. Fueron muy tajantes, que lo pasó en España no puede volver a pasar y que tiene que salir a la luz". La delegación de parlamentarios europeos tratará de investigar lo que las asociaciones de bebés robados vienen denunciando desde hace años, es decir, la existencia de tramas en los hospitales que apañaban adopciones irregulares de recién nacidos, a cuyos padres se les comunicaba su fallecimiento sin ni siquiera dejar que los viesen.