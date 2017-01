Dos familias de La Constancia son desalojadas por grietas en el bloque

Dos familias tuvieron que ser desalojadas a última hora de la tarde de ayer de su vivienda en el bloque número 3 de la calle Manolete, en la barriada de La Constancia, como medida preventiva ante la existencia de una grieta en el edificio. Desde la delegación de Urbanismo señalaron que, en coordinación con los Bomberos, se decidió el desalojo como "medida preventiva" hasta que el próximo lunes técnicos de la delegación evalúen el estado del inmueble.

Sobre las cuatro de la tarde los vecinos escucharon un crujido que coincidió con la caída de varios cascotes de la cornisa de este bloque, mientras observaban que en el hueco de la escalera una grieta que ya existía se había agrandado. Fue entonces cuando dieron aviso a la Policía Local y a los Bomberos y fueron éstos los que al ver la grieta, recomendaron el desalojo de las dos viviendas del último piso. Los vecinos pensaban que el temporal de la pasada madrugada podría haber empeorar el estado de un bloque, que según el presidente de la asociación de vecinos, Francisco Flores, tiene un expediente abierto desde 2004 por graves daños estructurales. "Su situación la conocen Urbanismo y la Junta". Flores no ocultaba su indignación por lo ocurrido, con continuas críticas a la pasividad del Gobierno andaluz. "Esto se venía venir. No sólo ha incumplido los continuos plazos que ha dado para el comienzo de las obras de rehabilitación de los cuatro bloques que se comprometió, sino que además tampoco ha hecho caso del listado de doce bloques que tienen graves problemas estructurales, uno de ellos éste. Sólo hace unos días que he vuelto a mandar a la Junta una carta explicando cómo estamos, pero nada".

Loli Dueñas, una de las vecinas que tenía que dejar su casa, denunciaba también la situación. No podía creerse que al final tuviese que dejar su vivienda. "Gracias a la Junta nos vemos así".

A última hora de la tarde llegaban a La Constancia la alcaldesa Mamen Sánchez y la delegada de Acción Social, Carmen Collado. Sin reparos, Sánchez reconocía molesta ante los vecinos que estaba intentando localizar a alguno de los cuatro técnicos de Urbanismo que podrían evaluar el estado del inmueble y que ninguno le cogía el teléfono. Dueñas, visiblemente nerviosa, señaló que "ya se puede caer Jerez entero, que como es viernes por la tarde, no acude ningún técnico". No obstante, sí se presentó la directora de Servicios Sociales y la directora de Emuvijesa, Eva Bravo, que comunicó a los vecinos que hoy irán a ver la grieta dos técnicos de esta empresa municipal. La alcaldesa aclaró que "ellos no pueden hacer un informe, pero al menos verán dónde está el origen para que nos quedemos más tranquilos".

En total son cuatro adultos y dos menores los que tuvieron que ser desalojados. Una de las parejas y su hijo pensaban trasladarse a casa de otros familiares, pero Loli Dueñas y su familia no tenían dónde quedarse. "No nos podemos meter ahora tres personas en ninguna casa". El Ayuntamiento se encargó de buscar un hotel donde pudiesen alojarse, mientras se clarifica la situación del bloque.