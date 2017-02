Sin fecha concreta para la puesta en marcha de Radioterapia

Representantes de la federación de vecinos 'Solidaridad', con su presidente Sebastián Peña a la cabeza, se reunieron ayer con gerente del área sanitaria Norte de Cádiz y director del hospital, Manuel Lubián. "Nos invitó el propio director y hemos estado haciendo esta mañana una visita al edificio de Radioterapia, viendo el acelerador lineal, el TAC... Nos lo han enseñado todo", explicó satisfecho ayer Sebastián Peña. A pesar de lo cordial del encuentro, la parte negativa fue que "nos ha confirmado que Radioterapia no estará en funcionamiento en el primer trimestre del año como se anunció. No va a ser posible según ellos, así que estamos ante otro nuevo retraso". Peña explicó que ahora mismo los radiofísicos trabajan en las tareas de calibración antes de poner en marcha el servicio, y "aunque no nos quieren dar fechas, nosotros damos por hecho que no será posible inaugurarlo antes de mayo o junio como muy pronto".

El presidente de Solidaridad, que agradeció la disposición de Manuel Lubián, lamentó que la ciudad sufra un nuevo retraso en este servicio tan importante para los enfermos oncológicos. "Es cierto que ya terminó la caravana del dolor y ahora los enfermos pueden darse en Jerez la radioterapia, pero no tiene sentido que se haga en una empresa privada teniendo aquí las instalaciones". "Los jerezanos queremos que de una vez por todas empiece ya a funcionar porque siempre parece que 'mañana' estará todo solucionado y cuando llega el día, nos encontramos con otro retraso", apuntó Sebastián Peña. El representante vecinal explicó que la tardanza en las contrataciones ha provocado el retraso, "aunque eso no es excusa", y ahora los radiofísicos están centrados en poner a punto el acelerador lineal "y sabemos que es algo muy delicado para que después se pueda dar radioterapia de manera exacta a los enfermos".

"Como muy pronto estará para mayo o junio, no creemos que esté antes", dice Peña

"Esperemos que pronto Radioterapia sea una realidad en el hospital de Jerez", deseó Peña, asegurando que "cuando acabe esta reivindicación seguiremos con otras, porque la ciudad tiene muchas cosas por las que luchar". El presidente vecinal estuvo ayer acompañado durante el encuentro por otros miembros del colectivo como Manuel Garrido, José Saborido y Francisco Gil.

Cabe recordar que el pasado 30 de enero el consejero de Salud, Aquilino Alonso manifestó durante una visita a Jerez que "en breve tiempo" se pondrá en marcha el edificio de Radioterapia del hospital. Explicó, no obstante, que la apertura estaba aún "pendiente de los últimos permisos del Consejo de Seguridad Nuclear ya que hablamos de aparatos que requieren que se garantice la seguridad al máximo. El equipamiento ya está puesto, la Agencia ha venido y ha dicho que las instalaciones son adecuadas y ahora se tiene que calibrar el acelerador lineal para garantizar la seguridad de los pacientes. Estamos hablando de unos meses porque depende de esa revisión". Sin embargo, no concretó tampoco fechas.

Tras la llegada del TAC de simulación en octubre del pasado año, el 19 de noviembre el hospital de Jerez recibió el acelerador lineal de electrones para la Unidad de Radioterapia del centro. Según informó la Junta, previamente el centro hospitalario había llevado a cabo trabajos de adecuación del búnker de Radioterapia (como la instalación de la cimentación y la pieza que serviría de base al acelerador) para que, una vez en Jerez, el equipo pudiera ser ubicado en dicha sala. En aquel momento se informó de que ya instalado, la empresa adjudicataria tendría que realizar diferentes actuaciones encaminadas a su puesta en funcionamiento final. De esa forma, en las siguientes semanas a la llegada del acelerador estaba previsto realizar tareas fundamentales como comprobación de fugas de radiación, ajustes y calibración del equipo y pruebas de aceptación. Una vez realizadas todas estas pruebas el siguiente paso era precisamente obtener el permiso del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, con quien el hospital.

Según anunció la Junta, el presupuesto total del TAC de simulación y del acelerador rondaba los 3,5 millones de euros, a los que había que sumar los costes de las obras de adaptación así como de equipamiento y mobiliario, llegando a casi a los 4 millones de euros de inversión. A pesar de que la Junta se comprometió en principio a que la apertura de Radioterapia fuese una realidad en el primer trimestre del año, lo cierto es que la previsión en noviembre, según confirmó el delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, era que "en cinco meses aproximadamente puedan entrar ya los pacientes por esa puerta para recibir el tratamiento adecuado". Es decir, que la apertura tuviese lugar en el primer semestre del año.

Tras "diez años de retraso", como recordó ayer Sebastián Peña, está aún por ver si el servicio estará operativo antes de mitad de 2017. Se trata de una importante unidad que, según estimaciones de la Junta, podría atender a alrededor de medio millar de enfermos no sólo de Jerez sino también de Sanlúcar, Rota y Sierra de Cádiz.