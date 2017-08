La federación La Plazoleta 2.0 afirma que a Urbaser "el servicio en la calle le da igual"

La federación La Plazoleta 2.0 ha mantenido un encuentro con el comité de empresa de Urbaser. En dicha reunión, los trabajadores le trasladaron a los representantes vecinales cuál es la situación actual del servicio de limpieza y recogida de basuras de la ciudad. Tras esta toma de contacto, desde la federación lamentaron que "a falta de año y medio para que se acabe el convenio con Urbaser vemos que la empresa ha bajado la calidad del servicio de limpieza pública y también de recogida de basura suprimiendo algunos servicios. Además, el mantenimiento de parques están bajo mínimos".

En este sentido, desde La Plazoleta destacaron que "vemos que es un negocio redondo para Urbaser porque desde el año 2014, cuando se produjo la gran huelga, ha hecho una reconversión laboral brutal reduciendo la plantilla cada año entre 25 y 35 personas". Desde la federación lamentaron la disminución de operarios a pie de calle y criticaron que Urbaser "no usa la bolsa de contratación de eventuales, se amortizan las jubilaciones, no se cubren las vacantes por enfermedad y no invierten nada en maquinarias y en equipos, por lo que la maquinaria está obsoleta". En definitiva, "la empresa hace lo que le da la gana y el Ayuntamiento no está pendiente de las condiciones de los pliegos". Asimismo, tras el encuentro con el comité, la federación vecinal mostró su malestar porque "hay orden de barrer lo que se ve. En una población de 215.000 habitantes que haya 59 personas es insuficiente para cubrir un servicio de calidad en las calles".

Desde La Plazoleta 2.0 hicieron también especial hincapié en que "el achaque de que se le deben cosas por parte del Ayuntamiento a Urbaser es la mejor excusa para tener un pésimo servicio. Hay que quitarle el miedo al político para que haya una mejor fiscalización o vigilancia de las calles para realizar el seguimiento de las tareas".

Por último, desde la federación vecinal señalaron que "la solución es que en 2019 se municipalice este servicio formado por operarios que están sumamente cualificados. Jerez se ahorraría mucho dinero que ahora se está llevando Urbaser".