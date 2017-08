La fiesta de los caballos

Si Dorna no lo remedia, la Feria sumará más caballos que nunca en 2018. A los que habitualmente pasean por el Real del González Hontoria se le sumarán los de las motos de gran cilindrada que cada año acuden a Jerez a disfrutar de las jornadas previas del Gran Premio de España. El calendario oficioso de la organización mundial dice que sí, aunque habrá que esperar al definitivo, y el Ayuntamiento de Jerez lo ha confirmado: será la primera vez que los dos eventos se eclipsen desde que la Feria comienza un sábado. Las reacciones, aunque con resignación, han sido en su mayoría positivas.

"Nos perjudica, pero es que no hay otra fecha", dice Antonio de María, presidente de la asociación de hosteleros provincial (Horeca), que ha analizado todo el calendario y ve inamovible la fiesta local: "Si nos vamos a la semana posterior coge el Rocío y la semana anterior cogería el final con sábado de motos y encima es final de mes, por lo que la gente no tendría dinero porque no habría cobrado y no habría dinerito para cobrar".

"La Feria y el Mundial se acoplan mejor que Feria y Rocío", afirma el presidente de Asunico

Como señala el presidente de Horeca, la elegida es "la única fecha". "Para nosotros que haya un fin de semana que se solapa pues es uno menos que hay de negocio, sobre todo para los hoteles, porque el sábado de motos está lleno y el de Feria también. Así que perderemos uno con respecto al año pasado", esgrime con conformismo. Intenta mirarlo, de hecho, por el lado positivo, sumándose a las voces que aportan que de vez en cuando esta coincidencia es buena para darle promoción a la fiesta local: "Hemos entendido que esta es la única alternativa posible. Será un escaparate para la gente que viene de fuera para las motos. El encontrarse con la feria en todo su esplendor no cabe duda de que será una promoción muy importante. También tenemos la confianza de que esto sirva para dinamizar la oferta jerezana y que vengan luego, en otros momentos del año".

Desde la Asociación Unión de Comerciantes de Jerez (Asunico), también se mostraban ayer comprensivos con el calendario, aunque saben lo perjudicial que puede ser para Jerez perder una de sus citas clave de la primavera. "Entiendo que no ha sido por gusto. Siempre se ha intentado evitar porque esto no interesa", afirmó su presidente Manolo García.

Tanto Horeca como Asunico entienden también que la coalición Feria y Gran Premio en el primer fin de semana de mayo encaja mejor que la pareja Feria y Rocío. "Muchos caballos se van al Rocío, entonces una Feria del Caballo sin caballos... Y, por otro lado, también se va mucha gente. O estás allí o estás aquí", recoge De María apuntando hacia la merma económica. García, por su parte, apunta en la misma dirección: "En Jerez tiene mucho arraigo el Rocío. Es complicado también por el tema de caballos que se tienen que ir en la peregrinación y el Real se vería mermado. Se acoplan mejor el Gran Premio".

La pérdida de uno de los fines de semana con más afluencia de turismo a Jerez en este periodo no tendrá solución. A pesar de que desde Horeca ayer se quisiera resaltar que van "a pedir al Ayuntamiento que, puestos en contacto con Cirjesa, busquen alguna celebración para que compense el fin de semana que vamos a perder". En el Consistorio no saben nada al respecto y preguntado sobre si valdría para ello la inauguración del nombre de Circuito de Jerez Ángel Nieto, Antonio de María explicó: "Pero siempre y cuando venga acompañado con una actividad en el Circuito. Solamente el homenaje no. Porque la gente vendría y se iría en el día. Otra cosa es que se realice una prueba de históricos o lo que sea para conmemorar el tema de Ángel Nieto, y a lo mejor se hace un fin de semana bueno. Le vamos a pedir al Ayuntamiento que organice alguna actividad diferente a la que vamos a perder con la Feria".

La última vez que se dio este 'eclipse' de fiestas, en 2010, la seguridad fue uno de los temas a tener en cuenta. Agustín Muñoz, subdelegado del gobierno en la provincia, dijo ayer que las competencias en materia de seguridad de estos eventos deberá tratarlas el Consejo Local de Seguridad en su momento. El representante popular destacó que se tendrá todo en cuenta y se darán las garantías para que todos disfruten de las fiestas tranquilamente, aunque "los recursos son los que son y esto implica una complicación".

Otra de las partes inmersas en este tema es la Federación Unión de Motoclubes jerezanos. Antonio Rosado, su presidente, apuntó a que siempre se han intentado separar las fiestas, así que "por gusto no lo hacen, tendrán sus razones". En lo que a los motoclubes jerezanos respecta, la única merma llegaría durante la preparación de la previa del campeonato, cuando se realizan diferentes actividades por el centro de la ciudad como la exposición de motos antiguas o la pasarela motera: "Nosotros hacemos el premundial y a eso es lo único que nos afecta".

Por último, entre los moteros que vendrán a Jerez hay división de opiniones, sobre todo por el precio que podrían alcanzar los alojamientos. La mayoría celebra el poder asistir a una cita mundialista que en 2018 suma cada vez más alicientes para no perdérsela.