El magnate filipino Lucio Co entra de socio en Williams & Humbert

Las grandes fortunas filipinas, en pleno auge, siguen adelante con su ola expansiva por occidente, en particular dentro de la industria agroalimentaria, por la que sienten especial predilección muchos de los magnates del archipiélago.

En concreto, Lucio Co entró en la puja por Fundador, las antiguas bodegas Domecq que finalmente adquirió el también empresario filipino Andrew L. Tan, propietario de Grupo Emperador. Hasta ese momento, Co mantenía la distribución en exclusiva del brandy Fundador en el mercado filipino.

El refuerzo de la relación comercial entre Lucio Co y la familia Medina confirma la apuesta decidida del magnate filipino por el Brandy de Jerez, sector en el que se barruntó esta posibilidad tras los escarceos del magnate filipino por entrar de lleno en el sector con la compra de alguna de las bodegas de Jerez que han cambiado de manos en los últimos años.

La firma de la operación -que ha contado con el asesoramiento del despacho de abogados Garrigues-, tuvo lugar el lunes en Madrid en la residencia del embajador de Filipinas en España, Philippe Lhuillier, con la presencia de Lucio Co y el consejero delegado y director general de las Bodegas Williams & Humbert, Jesús Medina García de Polavieja.

La compañía señala que con la participación de Lucio Co en Williams & Humbert, llevada a cabo a través de la venta de acciones y aumento de capital, "se refuerza la excelente relación que desde hace casi 20 años mantienen la familia Medina y la familia Co, que a lo largo de estas dos décadas han compartido valores y visión empresarial".

El grupo Cosco Capital, fundado y presidido por Lucio Co, es un holding que aglutina empresas de diferentes sectores como la energía, el inmobiliario o la importación y distribución de bebidas, segmento este último en el que destaca la actividad de Puregold Price Club (Pgold), una de las cadenas de supermercados más importantes de Filipinas, según destaca la bodega.

En este sentido, recuerda que Lucio Co es "uno de los empresarios más relevantes de Filipinas y uno de los mayores compradores del mundo de brandy y espirituosos del Marco, lo que le ha valido el reconocimiento del Ayuntamiento de Jerez y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Brandy de Jerez". De hecho, el pleno del Ayuntamiento aprobó en su última sesión ordinaria de finales de abril una declaración institucional de apoyo a la concesión de la Orden del Mérito Agroalimentario, que otorga el Ministerio de Agricultura, al empresario filipino por su empuje a la promoción y distribución internacional del Brandy de Jerez.

De principal cliente a socio estratégico. El empresario Lucio Co ha entrado a formar parte del capital de Williams & Humbert tras la adquisición de un "significativo porcentaje" de la empresa propiedad de la familia Medina, que mantiene no obstante la mayoría del accionariado. La incorporación del magnate filipino "permitirá afianzar el plan de negocios de la compañía", señala la firma bodeguera en un comunicado, aunque sin facilitar más detalles de la operación sellada el lunes y con la que recibe un fuerte espaldarazo económico.

El segundo minorista de Filipinas y la undécima fortuna de su país

Lucio Co ocupa junto a su esposa Susan el puesto número once en la lista Forbes de los más ricos de Filipinas, con una fortuna estimada en 1,6 billones de dólares (1.600 millones de euros. La revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas destaca la rápida expansión de los Co desde que comenzaron en 1998 con su primera tienda, lo que les ha llevado a convertir Puregold en el segundo minorista de su país con más de 150 hipermercados, supermercados y tiendas de descuento.