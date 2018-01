Un "final feliz" para el Villamarta, que pasa ya a ser de Fundarte

"Ahora sólo nos queda crecer". Con estas palabras dio paso ayer la alcaldesa, Mamen Sánchez, a la votación de la aprobación definitiva de la cesión global de activos y pasivos de la Fundación Teatro Villamarta a favor del Ayuntamiento con la finalidad de su disolución-extinción con fecha 1 de febrero, así como continuar con la gestión directa del servicio público del teatro por parte del Ayuntamiento a través de la Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez, Fundarte. Un "final feliz", tal como apuntó la edil, "después de dos años de intenso trabajo", labor que agradeció a los trabajadores municipales, y a los empleados del Villamarta, "por su paciencia, y porque en los momentos más duros demostraron su profesionalidad". "Hoy cerramos -añadió- definitivamente una etapa y abrimos otra en la que garantizamos plenamente que el Teatro Villamarta va a seguir prestando a la ciudad el importante servicio cultural que venía prestando hasta el momento. Han sido meses de una difícil tarea por la falta de legislación referente a la disolución de una fundación y su inclusión en otra, pero al final con mucho esfuerzo hemos conseguido garantizar la continuidad de nuestro coliseo".

PP y Ciudadanos se abstuvieron en las votaciones y se quejaron de la urgencia de la convocatoria, "porque las prisas y las formas no son las más idóneas. Asimismo, no se ha mandado la documentación completa y no se ha podido estudiar en su totalidad". También, desde el PP se insistió en que con esta nueva Fundación, "no se repitan los errores del pasado, porque además, los informes para el traspaso no hablan con claridad sobre esta gestión, que sólo se puede hacer con salvedades". Por su parte, desde la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) mostraron ayer en una nota su sorpresa "por la urgencia del asunto, a pesar de que el miércoles por la noche aún no estaba disponible el informe de Intervención, lo que alerta del rigor con el que se tratan los expedientes". Asimismo, destacó "la poca transparencia con la que el Gobierno municipal está tratando la cuestión". A este respecto, la ATMJ pedirá información al Ministerio de Hacienda sobre el proceso de integración y se reserva el derecho de solicitar el amparo de los tribunales "si persiste esta falta de transparencia".

Con los dos acuerdos de pleno, a partir del 1 de febrero el Ayuntamiento sucederá a la Fundación Teatro Villamarta universalmente en todos sus derechos y obligaciones y quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores. Y Fundarte asume la gestión del Teatro Villamarta, con toda la plantilla que conserva los derechos y obligaciones laborales que tenían en la Fundación Villamarta. Hay que recordar también que el Patronato ha aprobado el pasado 23 de enero el Plan de Actuación a 31 de enero de 2018 y la programación a esa micha fecha. Y con fecha 24 de enero ha vuelto a actualizar el inventario y el balance de situación y el proyecto de cesión con las cuentas auditadas a 31 de diciembre y la previsión hasta el 31 de enero de 2018.

El acuerdo plenario se elevará a escritura pública que se remitirá al Protectorado de Fundaciones para su inscripción. Asimismo el Patronato de la Fundación solicitará la cancelación de la inscripción de Registro de la Fundación Teatro Villamarta.