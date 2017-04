"A finales de mayo nos dicen que podría funcionar ya radioterapia"

Representantes de Solidaridad se han reunido esta semana con el nuevo gerente del hospital de Jerez, Julio Egido, al que han trasladado sus principales reivindicaciones. El presidente de la federación vecinal, Sebastián Peña, destacó tras el encuentro que el responsable sanitario se había "mostrado muy amable" en todo momento y "le dijimos que aquí nos tenía para cuando necesitara algo de nosotros".

"Al ser una primera toma de contacto sólo le dimos unas primeras pinceladas de cuál son nuestras demandas", explica Sebastián Peña, señalando que le habían trasladado los problemas que existían con la farmacia del hospital. "Se mostró muy sorprendido cuando le dijimos, y tenemos cerca gente que lo ha padecido, que ha habido enfermos ingresados que han necesitado un medicamento que no lo había en el hospital y ha tenido que salir el familiar para comprarlo en la farmacia", asegura el presidente de Solidaridad. En este punto, Sebastián Peña reconoce que Egido "nos dijo, además, durante la reunión que él es participativo y necesita gente que le ayude".

"Se mostró sorprendido cuando le contamos los problemas con la farmacia del hospital"

Otro de los asuntos tratados fue lógicamente la apertura del nuevo edificio de radioterapia. Francisco Gil, de Solidaridad, afirma que "según nos ha dicho, calculan que en unos 15 días el Consejo de Seguridad Nuclear dirá si ve algún defecto y si no daría el visto bueno, por lo que a finales de mayo podría ponerse en funcionamiento".

Igualmente, "será también a finales de mayo cuando se abrirá el centro de salud". En este punto, Gil manifiesta que el nuevo consultorio de La Milagrosa ya está terminado "pero tiene una serie de problemas que ya hemos denunciado". Entre ellos, "uno de los problemas es que tiene un montículo al lado que el Ayuntamiento tiene que quitar porque toda la porquería que hay allí va hacia el centro de salud y atasca la pocetilla de la entrada", detalla Solidaridad. "Si eso había que hacerlo, ¿por qué no lo han hecho ya? ¿Qué están esperando?", cuestiona Francisco Gil. Igualmente, lamenta "la cantidad de tiempo que se lleva esperando para que el edificio tenga suministro eléctrico". "Esto es para clamar al cielo, ¿es que no hay fechas previstas para realizar las cosas? Parece que no se ponen de acuerdo y ya uno empieza a pensar mal, ¿lo está haciendo la Junta de Andalucía para alargar más los plazos? ¿Lo está haciendo el Ayuntamiento de acuerdo con ellos?", añade el representantes vecinal. Por último, asegura que "queremos que se aclaren y solucionen el problema para que cuando digan 'ya', sea ya de verdad sea un mes o dos meses o lo que sean", exige Gil. Por ello, recuerda también el dossier que "entregamos sobre radioterapia a la comisión de salud de la Junta, con 147 páginas hace un año. Que lo miren y vean las veces que nos han prometido que mañana se arregla y se soluciona. ¿Es que no saben organizarse? Cuando estén seguros que lo digan, ya que de lo contrario crean mucha inquietud entre los pacientes y además quedan mal". "Llevamos ya diez años esperando radioterapia", concluye Sebastián Peña.