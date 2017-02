La flamenca más innovadora

Trajes para todos los gustos y edades, bailes y cantes con mucho arte, nervios, ilusión e infinidad de aplausos han protagonizado los cuatro días de la X edición de la Pasarela Flamenca de Jerez Tío Pepe, que ayer llegó a su fin dejando muy buen sabor de boca. Esta cita con la moda flamenca celebrada en las Bodegas González Byass y organizada por ABM Eventos ha vuelto a cosechar un gran éxito gracias a su buena organización y al talento de los diseñadores que estos días han mostrado sus propuestas. Un ingenio que quedó patente ayer sobre la pasarela durante el Certamen de diseñadores noveles, que cada año da la oportunidad a jóvenes promesas de hacerse un hueco en el mundo de la moda flamenca. Los diseñadores Ángeles Gálvez, Antonia Pastrana, Daniel Robles, Isabel Araújo, Lucía Herreros, María Amador, Miguel Armario Frías, Samuel Fernández Gallego, Sara Noguero Navarro y Sergy Garrido fueron los diez finalistas del certamen. Todos mostraron creaciones de lo más originales y diferentes en las que se percibía el gran trabajo que hay detrás de cada una de ellas. El jurado, compuesto por Ismael García, director de Flamentex y firma patrocinadora de estos galardones; Vanesa Vega, del grupo Cadimar-Mercedes Benz; Cayetano Gómez, autor del blog Cayecruz.com; Isabel y Rocío de Flamenka; y Ana Ricardi, diseñadora, otorgó el premio a Sergy Garrido. El diseñador cordobés sorprendió a todos con su colección Tropicalismo. Las Bodegas González Byass se convirtieron durante su desfile en una isla tropical a ritmo de samba y bossa nova, donde los protagonistas fueron el color, los originales sombreros de frutas y los complementos de gran tamaño. La intención de Sergy con sus propuestas es rendir tributo a Carmen Miranda, que puso en lo más alto el estilo brasileño. La paleta de color de sus trajes va desde los blancos hasta los rojos, pasando por los verdes agua, los azules y los amarillos. En Tropicalismo destacan los escotes de hombros caídos, los estampados florales y los volantes en cascada.

En esta edición de la Pasarela Flamenca de Jerez Tío Pepe también ha habido tiempo para aprender. Una de las principales novedades de este año han sido los encuentros relacionados con el mundo de la empresa, el emprendimiento, la formación y la comunicación de la moda, con el objetivo de impulsar la industria entre los más jóvenes. El último fue la mesa redonda EDA formación, que se celebró ayer por la tarde y contó con la presencia de diseñadores como Enrique Castaño o Almudena Mateos entre otros. Compartieron con los asistentes experiencias, conocimientos y consejos sobre la comunicación digital, el fenómeno bloguero y la formación en diseño de moda.

El momento más distendido del día fue el tradicional desfile de mayores, que sin duda fue uno de los pases con más salero y desparpajo. Las modelos demostraron mucha ilusión sobre la pasarela donde con su particular forma de desfilar lucieron diseños de Carmen Acedo, abanicos de Esperanza Vidal y mantones hechos a mano. La feminidad llegó a las Bodegas González Byass de la mano de las firmas Maestranzo Carmen Navarro y Flamencas by María Ramírez. La primera presentó su colección Bendita Locura, en la que apuesta por trajes clásicos confeccionados con diferentes tejidos. En sus diseños cobra importancia lo hecho a mano, de ahí que cada modelo sea único. En cuanto a los complementos destacan los mantones diseñados por la propia firma y otros totalmente personalizados para la presentación de la colección de la firma Talhara. Con la firma Flamencas by María Ramírez la Pasarela Flamenca se contagió de romanticismo. La colección Sissi, inspirada en la conocida Emperatriz, está compuesta por trajes de tejidos diferentes, destacando el tul y la organza para dar volumen sin que las prendas pesen, los sensuales encajes y el terciopelo.

La encargada de encender la pasarela por última vez este año fue Macarena Beato Faly de la Feria al Rocío, una de las firmas más esperadas de cada edición. Lo hizo con la colección Jerezanas, en la que mezcla lo clásico con lo innovador. Para esta temporada propone talles altos con los que realza la silueta femenina y opta por una creativa mezcla de tejidos tanto lisos, como de lunares y de diferentes estampados. En cuanto a los colores apuesta por el mar sala, los buganvillas, los verdes agua y por los negros y rojos. Su colección fue muy aplaudida, cerrando la X edición de la Pasarela Flamenca de Jerez Tío Pepe de la mejor forma posible y consolidando una vez más a esta cita con la moda flamenca como una de las más importantes del sector.

Reportaje gráfico:Christian Cantizano Photography