Un cartel de un fotógrafo jerezano provoca la polémica en Zamora

El teléfono del jerezano Javier Domínguez, conocido artísticamente como 'Jadoga', no paraba ayer de sonar. La causa es la polémica que se ha generado en torno a su fotografía, seleccionada por el Ayuntamiento de Zamora como cartel para su Feria del Libro. En concreto, ha sido una sección feminista de Podemos en la ciudad castellanoleonesa la que ha denunciado el presunto machismo de la obra, donde aparece parcialmente el trasero de una mujer. "El cartel es una alegoría sexista de la lectura , que utiliza los estereotipos publicitarios del cuerpo de la mujer como mero objeto publicitario. Nos parece un despropósito fomentar la lectura como motor de igualdad, libertad, educación, cultura y caer en los estereotipos publicitarios que coloca a la mujer de espaldas al conocimiento de la lectura transformándola en objeto y a la lectura en simple ensoñación. Ni la lectura te hace levitar ni la mujer es solo culo", señalaban desde la formación en un comunicado publicado el pasado domingo 4 de junio.

El propio autor se defendía ayer, dejando claro que en ningún momento el cartel llevaba esa intención. "Lo que intento es expresarme artísticamente, me sorprende esta polémica y que se hayan quedado con este detalle. Pensar que utilizo el cuerpo de la mujer como elemento de marketing... La cultura está muy menospreciada. Ni siquiera han intentado contactar con el autor para ver la intencionalidad, qué significan los elementos, sino que se limitan a tirar por tierra la obra. Me parece absurdo, pero son una minoría. He leído del asunto en las redes sociales y la mayoría entiende la foto".

En opinión del jerezano, "si hubiera sido un hombre también me habrían dicho que es sexista. Al final, todos intentan sacar punta, que su nombre aparezca el primero en la lista de lo más comentado en redes sociales, y lo de menos es la propia Feria del Libro". La obra se titula 'Deja volar tu imaginación' y cuenta "con la autorización de la modelo, que es una buena amiga mía".

Precisamente, una obra de la misma línea que la del trabajo que ha levantado polémica es otra foto seleccionada en el certamen 'La rosa d'or' de la localidad barcelonesa de Sant Feliu de Llobregat, "que incluso se veía el desnudo del pecho". Se da el caso de que Domínguez es incluso responsable del área de comunicación y redes sociales de la Confederación Española de Fotografía, y que su trayectoria le ha supuesto numerosos premios en certámenes y concursos abiertos como el que ganó para ilustrar la Feria del Libro zamorana.

De esta polémica, el autor indicaba que "al menos, como dijo alguien, es importante que se hable de uno sea bien o mal. Pero esta polémica", lamentaba, "demuestra el nivel cultural de este país".