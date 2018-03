Cuando el fraude llama a tu puerta

La asociación evangélica de ayuda social Tharsis Betel advierte que varias personas están aprovechándose del nombre de la entidad y del logo que la patrocina para cometer un fraude basado en la recaudación de donativos a transeúntes. Tharsis Betel - que atiende a personas en riesgo de exclusión social especialmente en la zona sur- fue advertida por los propios vecinos de los barrios del Mopu y el polígono de San Benito, sobre las actuaciones que se estaban llevando a cabo.

Varias personas ajenas a la ONGD Tharsis Betel, hasta el día sin identificar, han utilizado el nombre y el logotipo que patrocina en Jerez a la organización, aprovechándose al mismo tiempo de las buenas acciones que ésta realiza para cometer una estafa en toda regla. La organización nació en el año 2004 en San Fernando y no es hasta el año 2008 cuando desembarca en Jerez para ampliar la atención social a colectivos en riesgos de exclusión, invitándolos a ser parte activa en la movilización social para favorecer el desarrollo socioeconómico de la ciudad.

Las estafadoras actúan por el barrio del Mopu, el Polígono de San Benito y la zona sur

Desde Tharsis Betel se confirma que nunca se han recaudado donativos a pie de calle, sino que éstos se reciben directamente de sus donantes a través de la página web oficial por "una aplicación totalmente fiable y segura", o a través de las cuotas de los asociados, por lo que dicha acción no ha sido promovida ni autorizada por la entidad, no teniendo relación alguna con estos intentos de estafa o con las personas que la llevan a cabo. "Son mujeres que están a pie de calle o directamente van casa por casa pidiendo donativos en nombre de nuestra organización. No sabemos quiénes son, por lo tanto no podemos realizar ningún tipo de denuncia y por eso la única vía efectiva que vemos actualmente es hacer un comunicado a través de la web y que además, los medios de comunicación se hagan eco para que la ciudadanía tenga constancia de ello", comenta Manuel Martín, vicepresidente de Tharsis Betel Jerez.

Tharsis Betel detalla que están realizando las investigaciones oportunas para identificar a las personas que pretenden engañar o defraudar a terceros usando el nombre de la entidad. Asimismo, hasta la fecha, se encuentran en contacto con las autoridades competentes y no descartan emprender futuras acciones legales contra quienes están poniendo en marcha este tipo de labores que no entran dentro de su competencia.

La última acción social de la entidad que podemos conocer hasta hoy es la colaboración con el equipo de fútbol de la zona sur al que han ayudado con la compra de la equipación deportiva para que éste pueda jugar los partidos oficiales. La finalidad es apoyar a niños en riesgos de exclusión social facilitándoles así su participación en la Liga.