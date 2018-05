En frío y en caliente

Es el último acto de una tragedia con un solo actor. Ni la relevancia sustancial de la víctima puede con el enfermizo y letal protagonismo de quien se erige en verdugo. Es la más exagerada y repugnante expresión de un egoísmo nauseabundo y patológico, la que brota de las inmundas entrañas de un asesino, seguido, a una distancia muy corta, de las de un violador.

Arrancar la vida a un inocente, sea cual fuese la inadmisible excusa que se intente aducir, supone elevar a una potencia inabarcablemente infinita la prevalencia del yo, no sobre 'todo', sino sobre 'todos' los demás, y 'los demás', son seres humanos. Violar a una mujer -hemos de referirnos a ellas porque, por triste desgracia, son, en proporción mayoritariamente abrumadora, las víctimas involuntarias de esta tragedia- implica casi lo mismo: arrasar la intimidad, forzar la voluntad, humillar la dignidad, destrozar la libertad, someter la elección, devastar la decencia, canibalizar el placer, asolar el decoro… dejar de ser persona para imponer la bestia mugrienta y viciada que el violador lleva dentro.

Las cifras -cuatro violaciones diarias en España- te llevan del asombro al escalofríoLas leyes se promulgan o modifican cuando las circunstancias así lo demandan

Se me estremece la sangre si pienso en asomar mi desolación al abismo desde el que se pueda contemplar el engranaje que chirría por los entresijos del violador. Me cuesta atreverme a imaginar lo profundo de la oscuridad que tiñe el alma del que suponíamos humano. Me asusta, comprobar que la degeneración imperdonable que cubre la mente de esos monstruos está mucho más extendida de lo que la razón pueda 'asumir'. Me duele el dolor de las que fueron ignoradas como personas, escupidas en lo más propio, zarandeadas y golpeadas en su albedrío, manoseadas y estrujadas y apaleadas y vejadas en su condición… Y me duele la pena de los que las quieren, y me aterra la impotencia que les supongo y el sufrimiento, cuando su encuentro con esa realidad casi inasumible llega; y me espanta la posibilidad del más leve resquicio de tolerancia con la bestia, me enrabieta el legal vericueto que le pudiese permitir no hundirse para siempre en las tinieblas, y me horroriza la eventualidad consentida que le diese vez para volver a pisotear la integridad de otra inocente. Y la indignación… me puede.

El estigma es tan real que aterra, las cifras -cuatro violaciones diarias en España- te llevan del asombro al escalofrío, sin dejarte salir de él. La miserable inmundicia que acumula semejante lacra debiera empujarnos a todos los biennacidos a exigir, sin tardanza ni excusa ni excepción, a los poderes públicos -a los tres- medidas inmediatas, efectivas y suficientes.

"No se debe legislar en caliente…" decían -dicen- algunos iluminados ¿Es que, miren ustedes, hay espacio, hay tiempo para hacerlo 'en frío'? ¡Cuatro violaciones al día no dan para esperar a que baje la temperatura! Y no importa que la víctima salga o no en los informativos, no importa que se llame Marta, Diana, Sandra o María; todas son iguales, todas son mujeres masacradas salvajemente por individuos que no pueden, ni deben, vivir entre nosotros. Consentirlo sería olvidar a quien padeció la ignominia de los aberrantes instintos del criminal, reconocer nuestra incapacidad absoluta para proteger a quien no pudo defenderse, renunciar a los cimientos que se supone deben sostener la sociedad en la que queremos vivir, sin la desconfianza por compañera, el recelo como guardaespaldas o un desasosiego recurrente por testigo; sin temor que nos atenace ni miedo que nos encadene. Es su derecho, el de todas, y nuestra obligación, sin peros.

La Ley, dice el Diccionario de nuestra lengua, "es un precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohibe algo en consonancia con la Justicia y para el bien de los gobernados". Pues bien, las leyes se promulgan o modifican cuando las circunstancias en las que se desenvuelven los gobernados así lo demandan. Es 'la circunstancia', ésta o aquella, la que obliga a acomodar, revisar y actualizar la Ley a la convivencia, sin esa 'oportunidad', la Ley quedaría obsoleta, sería inútil, o carecería de sentido.

Es pues congruente, necesario, y de Justicia que 'la autoridad competente' -la ejecutiva-, proponga las modificaciones suficientes de la Ley para adaptarla a lo que está sucediendo; que las Cortes -autoridad legislativa- aprueben los cambios pertinentes, y que los jueces -judicial- los apliquen en sus sentencias. Ahora, en primavera, antes del calor del verano, sin esperar al frío del invierno.