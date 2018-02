El plan de funcionarización enfrenta a sindicatos y gobierno municipal

La mesa general de negociación convocada ayer por el gobierno local no pudo finalmente constituirse tras abandonar el encuentro los representantes de CGT, CSIF y ATMJ. Tras el fallido intento de negociar, la alcaldesa, Mamen Sánchez, señaló que "hoy (por ayer) tres sindicatos se han levantado de la mesa y tres se han quedado. No ha habido quórum por lo que no ha habido mesa de negociación". En este sentido, añadió que ayer lunes "era el momento esperado para negociar pero ha habido un veto a la negociación. Nosotros seguiremos convocando reuniones". Igualmente, la regidora socialista se lamentó de que "muchos de los sindicatos que pedían insistentemente la funcionarización son ahora los que se levantan. No sabemos si hay otra estrategia que late en el fondo", apuntó.

Durante su comparecencia, Mamen Sánchez indicó que "ya estamos atendiendo personalmente. Los delegados también. Sobre la mesa hay una propuesta a la que hay que perfilar los detalles. Si al final nadie se presenta... pues nadie se presenta". No obstante, reiteró que "esto viene por la Ley de Presupuestos de 2017 que ahora se ha trasladado a los ayuntamientos. La fecha tope es el 31 de diciembre de 2017 y el Ayuntamiento tiene potestad para convocar una vez que considere que ha habido suficientes mesas". La alcaldesa insistió, una vez más, en que "la ley marca que no más del 8% de los empleados pueden ser personas que no sean funcionarios. Mucho personal considera que es una oportunidad que no pueden dejar escapar para garantizarse su trabajo de por vida". A este respecto añadió que "éstas son unas convocatorias especiales para consolidar sus puestos de trabajo. Mucho personal lo va a aprovechar, pues no en vano muchos de ellos se presenta todos los años a convocatorias en otras administraciones".

Sánchez: "Muchos de los sindicatos que pedían la funcionarización ahora son los que se levantan"

La versión de CGT, ATMJ y CSIF fue, sin embargo, muy diferente a la esgrimida por Mamen Sánchez. En primer lugar, los delegados de estos sindicatos explicaron ayer a la plantilla municipal que su decisión de abandonar la mesa de negociación fue motivada "por muchas razones, entre ellas, la negativa de darnos la documentación a su inicio".

Asimismo, los tres sindicatos recalcaron que el "proceso de funcionarización que nos proponen es un invento y no tienen ni idea de cómo llevarlo a cabo". Es por ello, que los sindicatos hicieron entrega ayer de un escrito a la presidenta de la mesa general de negociación del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, la delegada Laura Álvarez, donde "manifestamos que no es la mesa competente para negociar, entre otro, el tema de la funcionarización y la consolidación de empleo, y no porque lo digamos nosotros sinos porque lo dice su propio gabinete jurídico". Por ello, "en caso de seguir adelante todo el proceso sería declarado nulo".

El informe

En concreto, el informe jurídico al que se refieren los sindicatos es uno elaborado en 2016 por el director del gabinete jurídico, Carlos Chilla, relativo al proyecto de acuerdo de 'Condiciones de trabajo comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez para el periodo 2013-2015'. En este documento, al que ha tenido acceso Diario de Jerez, se especifica que "sin perjuicio de lo que hasta ahora se ha afirmado, y que sería suficiente para entender la no constitución de la mesa del personal laboral podría constituir un serio vicio del acuerdo-convenio sometido a estudio, haremos mención a otros dos aspectos que igualmente quedan regulados en el cuerpo normativo objeto de estudio, esto es, el referido al régimen disciplinario y al proceso de funcionarización". Añade el informe jurídico que "no nos cabe duda que ambas materias responden a problemas específicos del personal laboral del Ayuntamiento de Jerez, siendo el colectivo del personal laboral, a través de su órgano de representación unitaria, a quienes compete la negociación para establecer la definición y regulación pormenorizada de ambos aspectos". "Extraer dicha materia para negociarla en la mesa general de materias comunes, implicaría incurrir igualmente en vicio de nulidad de lo acordado, al no constar ni siquiera una cesión del órgano unitario en favor de dicha mesa a fin de proceder a su regulación", recalca en informe.

Las propuestas

Tras insistir los tres sindicatos en que el proceso de funcionarización es "una chapuza", ayer le lanzaron al gobierno municipal tres propuestas. En primer lugar, constituir la mesa de negociación del personal laboral que "es la competente según su propio gabinete". En segundo lugar, "negociar la cláusula de estabilidad y le proponemos la propuesta de acuerdo ya redactada para su inclusión en el convenio". Por último, pidieron que se convoque la mesa de negociación de los funcionarios "para las materias que sea competente".

Además, de lo anterior, "también le hemos comunicado a la mesa general de negociación para las materias comunes que la convocatoria está mal elaborada al proponernos un calendario de negociación que no ha sido acordado tal y como recoge el propio reglamento de la mesa".

Por todo ello, los responsables sindicales reiteraron ayer que no contribuyeron a la constitución de la mesa "por no facilitar la documentación necesaria, demostrando desde su inicio la mala fe negociadora, por no ser la mesa competente y por no tener regulado el calendario que exige el vigente reglamento". Es decir, "no nos hemos quedado al teatrillo de mesa general común de negociación por ser un desastre de convocatoria que llevaría a la nulidad todas las actuaciones".

Por último, CGT, CSIF y ATMJ emplazaron ayer a la alcaldesa Mamen Sánchez a que abone "la paga extra de 2012 que no necesita ninguna negociación y gestiones la 35 horas, tal como hace su partido en las administraciones públicas donde gobierna excepto en Jerez".