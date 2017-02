El futuro incierto del botellódromo

"No vamos a fomentar el consumo de alcohol, sino el derecho al ocio y al descanso. No queremos concentrar a chavales en explanadas sin alternativas ni medidas de prevención". Las declaraciones -que bien podrían ser de estos días- las hizo en noviembre de 2006 la entonces delegada de Participación, Irene Canca, en la época de gobierno de PSOE y PSA. El debate abierto en aquel momento correspondía a la inminente entrada en vigor de la Ley de Ocio en Espacios Abiertos (popularmente conocida como 'ley antibotellón').

Una década después poco ha cambiado desde que en enero de 2007 los jóvenes que se concentraban para beber en las zonas de movida de Lola Flores, plaza del Arenal o plaza del Mercado fueran obligados a reunirse en la explanada ubicada junto al González Hontoria. Desde entonces, la zona que nació como futuro espacio de ocio se ha convertido simplemente en un espacio en el que los más jóvenes se reúnen con la música de los coches de fondo y los vasos llenos de alcohol en la mano.

A pesar de que las críticas sobre el botellódromo aparecen periódicamente -especialmente cuando hay agresiones de gravedad en este recinto- lo cierto es que ningún partido ha logrado hasta el momento presentar una alternativa firme y viable. Desde la llegada del PSOE de Mamen Sánchez al gobierno local se ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre el futuro de este espacio. De hecho, en junio y en octubre del pasado año se celebraron sendas reuniones en las que el ejecutivo local cuestionó la existencia del botellódromo tras el cierre, por ejemplo, del de Granada. El delegado de Urbanismo, Francisco Camas, ya planteó a finales del pasado año la posibilidad de abrir esta zona para los jóvenes sólo durante el invierno, al ser la época de más afluencia.

Esta misma semana, el edil socialista ha reiterado la posibilidad del cierre parcial o total del botellódromo previa búsqueda de un consenso. Lo ha dicho tras las declaraciones de hace varias semanas del director de Proyecto Hombre, Luis Bononato, que mostró su respaldo al cierre del botellódromo porque "si tú abres un espacio donde dices esto es un sitio para divertirse o para reunirse y damos el mensaje de tiempo libre-diversión-alcohol, la gente piensa que para divertirse tiene que consumir alcohol".

Tras las dos reuniones celebradas el pasado año a petición del gobierno local nada más se ha sabido sobre el futuro de la explanada. Aun así, todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen muy clara su postura. En líneas generales se podría decir que las distintas formaciones apuestan por poner en marcha una alternativa .

El concejal del Partido Popular, Jaime Espinar, aclara en primer lugar que se trata de "una decisión que compete al gobierno municipal", pero deja claro que no se puede apostar por el cierre del botellódromo "sin ofrecer una alternativa de ocio potente". De hecho, recalca que "los jóvenes van a seguir bebiendo" por lo que la clausura de la explanada como zona de reunión de jóvenes tan sólo provocaría, a juicio de Espinar, que el problema "se trasladase" a otras zonas de la ciudad. Es decir, en lugar de un botellón controlado, los jóvenes volverían a repartirse por distintas ubicaciones. "No es una decisión que se pueda tomar a la ligera", advierte el edil del PP.

Desde Ganemos Jerez, Alejandro López recuerda que Camas ya se comprometió en la reunión de octubre a poner en marcha una mesa de trabajo en la que estuvieran representados asociaciones y jóvenes. A la espera de que ese compromiso se asuma, López explica que desde la agrupación de electores "no apoyamos un cierre unilateral de manera autoritaria y paternalista". Por ello, apuesta por "hablar con los jóvenes, que es lo que le propusimos al gobierno local" y buscar alternativas "con un nuevo enfoque". López reconoce que la solución al futuro del botellódromo no es fácil pero cree que necesario buscar una solución a través del debate.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Pérez, es más tajante aún y recalca que el botellódromo como espacio para beber "no tendría que existir" pero "indudablemente tiene que haber una alternativa". Asegura que el recinto tal como está concebido "es propio de otra época". De hecho, desde la formación naranja critican duramente que "una Administración destine dinero público a mantener un espacio para beber pero no para tener, por ejemplo, una zona para patinar". Pérez recalca que tampoco ve con buenos ojos el cierre por temporadas del botellódromo por el mismo motivo. El portavoz de Ciudadanos aclara, no obstante, que su apoyo a la clausura de esta infraestructura no es por el ahorro económico que supondría: "Se habla mucho del gasto, pero nosotros creemos que el gasto sería el mismo ya que la Policía que ahora está en el botellódromo debería estar en otro sitio o controlando los conciertos o teatros que sirvan de alternativa al botellódromo".

Desde Izquierda Unida, su portavoz Raúl Ruiz-Berdejo, reconoce que el botellódromo "no es el modelo que apoyamos". Por ello, apuesta al igual que el gobierno local por abrir un "debate" sobre el futuro de esta infraestructura. "Es necesario llegar a un consenso mediante el diálogo y con un debate en profundidad", afirma Ruiz-Berdejo, subrayando que "no se puede cerrar de un día para otro" sin poner en marcha "alternativas de ocio" que sustituyan a la opción ahora existente.