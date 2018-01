Los gastos de funcionamiento bajarán un 3,3%

En el marco presupuestario remitido el pasado mes de diciembre al Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento avanza el trazo grueso del presupuesto de este año. En cuanto al capítulo de ingresos, prevé que en este ejercicio haya un ligero incremento respecto al pasado ejercicio (un 1%), situándose en el entorno de los 277 millones de euros. El aumento vendrá sobre todo por la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) puesto que ya ha entrado en vigor la subida de este tributo aprobada el pasado mes de octubre —prevé obtener unos 2,5 millones más respecto al pasado ejercicio—. En cuanto a los ingresos por préstamos, el ejecutivo estima que este año necesitará unos 56 millones de euros, cuantía que irá destinada fundamentalmente a pagar obligaciones con los bancos. Mientras, los gastos financieros, entre amortizaciones e intereses, rondarán los 57 millones de euros), casi cuatro millones más respecto a 2017. También se prevé un aumento del 74% de los ingresos patrimoniales (los que obtiene por la venta o explotación de su patrimonio) hasta alcanzar los 4,7 millones.

Siguiendo con los datos del marco presupuestario remitido al Ministerio de Hacienda, que no debe variar en exceso de la previsión contable que se llevará a pleno, se estima una reducción de los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento en un 3,2% aproximadamente. Así, se rebajará el capítulo de personal en unos cinco millones de euros (el global se estima en 90,4 millones) por un doble motivo ya que, por un lado, se reducirá notablemente la cuantía de las indemnizaciones por el despido colectivo ejecutado en el Ayuntamiento en 2012 (aún continúan algunos procedimientos abiertos y pendientes del fallo que haga aumentar las cuantías del ERE) y, por otro, el mantenimiento de los efectos de la medida emprendida la pasada semana de reducir pagos de complementos salariales como la productividad al personal municipal.

Ahora bien, en el marco presupuestario no aparece recogida la cuantía de las inversiones que se pretenden ejecutar este año ya que aún no se ha concretado. No en vano el pasado año se presupuestaron más de 12 millones de euros en actuaciones de mejora en la ciudad gracias a los fondos europeos recibidos (Edusi). El ejecutivo aún tiene que cerrar el listado definitivo que llevará a aprobación de pleno por lo que aún no se puede concretar una estimación certera de la cuantía total de los gastos —en el pasado ejercicio rondó los 240 millones de euros—. Sobre otras magnitudes, se estima que en este ejercicio se incremente la deuda con las entidades bancarias (deuda viva) en un 1,6% hasta situarse por encima de los 633 millones de euros. Ahora bien, se reducirá la ratio de duda viva por ingresos locales al mejorar los ingresos corrientes.