"No hay tanto genio como ahora dicen, todo es una mentira"

A horas de salir hacia Estados Unidos, Domingo Ortega nos cuenta cómo se presenta el 2017. Su día a día es la historia de un luchador, de un bailaor talentoso al que la vida no ha hecho sino ponerle continuos obstáculos que ha ido superando gracias a su fortaleza mental.

-Empieza usted el año trabajando en el extranjero...

-Sí, estaré estos días en Estados, concretamente en California. Voy para hacer algunos cursos porque me ofrecieron actuaciones pero no me convencían ciertas cosas.

-¿Qué exactamente?

-Mira, no sé cuánto tiempo me queda bailando fuerte pero lo que me quede lo quiero hacer como creo que puedo bailar. Yo respeto a todos los artistas pero no puedo irme allí, tener dos días de ensayo y bailar con gente que no me conoce bien. No dudo de la valía de nadie pero necesito a alguien que me conozca. Entiendo que con la crisis no se puedan pagar dietas y viajes a todo el mundo pero como se decía antes 'en mi hambre mando yo'.

-¿Está de moda eso de ofrecer galas con artistas de la zona?

-Sí, aunque depende del sitio. Yo ya digo que por ahí no voy a entrar. Prefiero ir a dar el curso y si luego tengo que dar una pinceladita, porque mi hermana Inmaculada sí que va a actuar, la hago, pero no un baile en condiciones.

-Estos primeros meses del año son así, viajando para dar cursos y demás ¿no?

-Bueno, mi vida es así, porque no soy un bailaor de los que están de moda. Yo soy, como una vez me dijo el director de Amor de Dios, un corredor de maratón. Normalmente, subsisto con los cursos, aunque también tengo actuaciones. No es cuestión de meses ni nada de eso, sino de lo que demande la gente. Hace unos años viajaba a América, a Israel o Méjico con trece o catorce personas y pagándole los sueldos a todo el mundo. Ahora no quieren ni un guitarrista ni un cantaor y creo que eso es un error.

-Sí porque eso lo que hace es devaluar la calidad del producto...

-La calidad y a los propios artistas españoles, con perdón. No descarto nunca irme a otro país a vivir, pero simplemente por lo duro que para los artistas flamencos es el día a día de hoy, sólo por eso merecemos una valoración y un respeto.

-Que se haga con artistas jóvenes puede entenderse, pero con los que lleváis ya tanto tiempo...

-Eso es, pero vamos, que está pasando. Hay artistas que han sido estrellas y ahora están bailando con el que le toca por ahí. Yo siempre recurro al ejemplo de Mickael Jackson. Está claro que tenía un talento innato pero su éxito dependía también de la gente de la que se rodeó, que eran fenómemos. No se baila igual cuando uno va con tu gente que cuando te eligen a los que ellos quieren.

-Por sus palabras intuyo que no ve demasiado lejos su retirada de los escenarios...

-Bueno, tengo ya 47 años y todavía no sé lo que es quitar el pie del acelerador. Es algo que está ahí, pero de momento no quiero pensar.

-Dice que no descarta irse a vivir fuera del país, ¿tan claro lo tiene?

-Cuando salí de Jerez y me fui a Madrid me llevé muchos años y aprendí mucho. Luego, llegó un momento en el que entendí que mi etapa allí había acabado y regresé a Jerez. Lo hice por mi hija, que necesitaba tenerme cerca. Ahora, que ya es mayor, sólo me retiene aquí la hipoteca. Tal y como está el flamenco hoy día no merece la pena estar aquí, es injusto y doloroso lo que está pasando con el flamenco en España. Si se desprecia o no se valora a artistas buenos, creo que no se merece tenerlos aquí.

-¿Ahora más que bailar bien, tocar bien o cantar bien es más necesario tener un buen enchufe?

-Está claro que a casi todos los sitios van los mismos nombres. Incluso unas veces de forma insconsciente y otra consciente, son esos mismos artistas los que no quieren para que no entre nadie en esa rueda.

-¿Por qué cree que no trabaja más?

-Porque no llamo la atención, simplemente por eso. A veces me planteo que debería bajarme los pantalones en el escenario, seguro que entonces me llamarían de la Bienal, del Festival, de Mont de Marsan...Es triste pero es así. Ahora, si no eres un genio, no te contratan, pero yo creo que no hay tanto genio como dicen. Los genios salen de muchos años en muchos años y ahora parece que hay genios que han coincidido en la misma generación. Da igual la singularidad, la autenticidad ni la personalidad, lo que hace falta es llamar la atención y engañar al público diciendo que hay un genio. Llamar a una persona genio sin serlo es una falta de respeto a los que sí lo han sido.

-Viendo las programaciones de festivales y teatros se comprueba que los clásicos ya no están, cada vez aparecen menos. Parece como si llegados a una determinada edad ya no valen. ¿Cree que ya no se respetan a las trayectorias?

-Claro que no se respeta. Como artista, a mí me gustaría envejecer con dignidad, que no nos den una patada en el culo y ea, ya no puedes bailar tan fuerte ni eres tan guapo como los chicos de 25 años. Cuando yo era pequeño me decían que tenía que escuchar a Juan Talega, a María La Burra, al Borrico...Y cuando los escuchaba y me decían que era lo mejor que podía escuchar ya no tenían la voz bonita, sino la voz rota. Era la forma de hacer las cosas, el mensaje. ¿Por qué ahora le dan una patada a los de 40 años? Es culpa de los productores. Al final, Japón nos gana porque se le da respeto a los mayores en todos los ámbitos.

-Hay gente que está en contra de crear un espectáculo por año, ¿qué opina usted?

-Yo estoy de acuerdo. Gades hizo cuatro o cinco obras en toda su vida, y repetía cada año en muchas ciudades. Güito y Manolete se ganaron su vida con su farruca y sus alegrías y la gente los admiraba o respetaba. ¿Por qué ahora hay que hacer tantas cosas? ¿Tú sabes lo que cuesta madurar una soleá? Ahora hacemos estrellas a niños con 12 años, y eso no es.

-En su última aparición en el Festival hace dos años fue criticado. ¿Le ha cerrado eso las puertas?

-Habrá que preguntárselo a la organización. La crítica siempre ha sido dura conmigo, es algo que me ha pasado siempre. En ese espectáculo en el Festival me llegaron a catalogar de genio pero luego me ponían a parir. ¿Cómo se come eso? Es más, se rajó de los músicos y al año siguiente, esos mismos músicos eran los mejores yendo con otros artistas. Es un ejemplo, toda mi vida ha sido así.

-¿Cómo se presenta 2017?

-Si te digo la verdad, los últimos meses no he trabajado nada. Lo de Estados Unidos es lo primero, aunque afortunadamente a partir de ahí me han salido varias cosas. Vengo al Festival a dar cursos, luego voy a Méjico, Italia, Bélgica y Brasil.