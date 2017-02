"Hay mucha gente con un ingenio brutal que necesita un empujón"

-esta semana es la entrega de los premios provinciales de AJE, que se celebran este año en Jerez. ¿Puede adelantarnos algo?.

-El miércoles fue el fallo del jurado, pero es absolutamente secreto por respeto a los ganadores y a los que han concursado. Hasta el que haya tenido menos puntuación me da envidia, porque es una idea que ya me hubiera gustado tener a mí. Todos son proyectos muy buenos y entre todos tenemos que ser capaces de ayudar a estas empresas que van a dar mucho que hablar.

Si una empresa crea siete empleos, sólo hay que hacer las cuentas de cuántas empresas hacen falta; pongámonos a ello"El anteproyecto de la ley del emprendimiento en Andalucía está a años luz de la realidad; eso es una gran falta de visión"Los esfuerzos de AJE van encaminados a crear empresas y a facilitar la financiación; si lo consigo me voy tranquilo"

-En pocos meses se cumplen dos años de su investidura, ¿qué balance hace?

-Uno de los objetivos de esta legislatura es la creación de empresas, a la que van encaminados todos nuestros esfuerzos. Estamos haciendo muchas actividades de networking, de educación y formación para el emprendimiento, y vamos a continuar con ello. También vamos a intensificar este año nuestro trabajo para facilitar el acceso a la financiación de los jóvenes empresarios, de los que empiezan y de los que quieren crear más empleo. Hay que trasladar a las entidades que se puede financiar a un chaval de veinte años que quiere montar una empresa y sin necesidad de aportar un aval porque no lo tiene. Si consigo todo esto me voy tranquilo.

-No sería el primero en fracasar en el intento, me refiero a la financiación.

-Si todo va bien, este año vamos a firmar tres convenios con entidades para facilitar la financiación a los jóvenes empresarios, pero hay que ver qué puede permitirse alguien que comienza una actividad. También hay que aprovechar que se está negociando una ley de emprendimiento para que se instalen fondos de inversión, sociedades de capital riesgo y todo lo necesario para que la provincia sea motor de inversores privados que participen en empresas con potencial, pues no nos olvidemos que hay muchas.

-Hay un riesgo evidente, pues muchas empresas no superan los primeros cinco años de vida.

-Según los últimos datos que tenemos, en torno al 35% no llegan. Estamos hablando de empresas lideradas por jóvenes y es algo que tenemos que romper, pero es una cuestión de aportar las herramientas necesarias. Por ejemplo, el año pasado se han quedado desiertos unos fondos de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) al no haberse formado Gobierno, cuando el ciudadano no es responsable de la irresponsabilidad política, de la formación o no de un gobierno, de que algo se quede parado durante un año. La realidad es que hay fondos que tienen que ir destinados a la creación de empresas que se quedan sin ubicar. Y son fondos destinados en exclusiva a la provincia de Cádiz por estar especialmente castigada por el desempleo, por lo que tenemos que ser muy responsables con las herramientas que nos dan.

-Ya tenemos Gobierno, luego...

-Luego no hay excusas para mantener las trabas y no dar a los empresarios las herramientas.

-Al margen de la financiación, ¿qué otras trabas influyen en que desaparezcan tantas empresas en sus primeros años?.

-Podríamos estar hablando días y días de ese tema. Hay muchas cosas que no están a la mano del emprendedor. Si le va bien lo envidian y se le va mal lo van a castigar. ¿Qué vas a montar una empresa? Tú estás loco, hazte funcionario, te dicen. Pero alguien tiene que generar empleo ya que la función pública no puede hacerlo, por lo que es fundamental la educación para la creación de empresas, porque se le ponen muchas trabas a los emprendedores y son medidas de libro, pero pasan los años y nada cambia.

-Bueno, se hacen leyes como la de la morosidad que se las pasan por el forro, la Administración la primera.

-A eso le digo amén. Cuando trabajas con empresas extranjeras y se enteran de que vas a cobrar por el trabajo que has hecho dentro de uno, dos y hasta cuatro años lo ven como una auténtica locura. Es una limitación que tiene que estar clara desde el principio. Si se establece un plazo de treinta días para pagar nadie puede superarlo, ni administraciones ni empresas ni particulares. No hay más, pero esa norma se la saltan a la torera.

-¿Cuántas empresas de jóvenes se han creado en estos dos años?.

-No tengo el dato exacto, pero por cada evento que desarrollamos, y los organizamos todos los meses, encontramos dos, tres empresas que están iniciando su actividad y nuevas empresas que vienen a asociarse.

-¿Cuántos asociados tiene AJE?

-Es flotante por la crisis y por la propia dinámica de ser empresario joven, pero pongamos una media de 180 empresarios.

-¿Qué expectativas de empleo tienen los asociados de AJE para este 2017?

-Según una encuesta reciente, las empresas de AJE tienen la pretensión de crear una media de siete u ocho empleos. Hay una cosa muy importante. Sabemos cuál es la tasa de paro en la provincia, donde ha aumentado el desempleo este mes, pero hay una cosa que es evidente, el joven empresario genera empleo. Si una empresa puede crear siete u ocho empleos, sólo hay que hacer las cuentas de cuántas empresas hacen falta para solucionar el problema. Pongámonos a ello.

-¿Han tomado conciencia ya las Administraciones de que son los empresarios los que tienen que crear empleo?

-Muchos políticos lo saben y el que no se haya dado cuenta, tarde va. Pongo un ejemplo. La ley de fomento del emprendimiento en Andalucía no la secundaría la mayoría de los partidos, pero está ahí para salir a la luz espero que en un año, aunque necesita mucha modificación. Necesita estar al día, adaptarse al nuevo contexto socio-político, a las nuevas generaciones, pero además tiene que ser una ley que esté muy por encima de las que se crearon en años anteriores en otras comunidades autónomas. Sin embargo, el anteproyecto de ley está a años luz de lo que hay ahora en el mercado y eso es una gran falta de visión. Por suerte hay un periodo de alegaciones y después se tendrá que debatir en el Parlamento. Hay una masa de gente con un ingenio y unas capacidades brutales que sólo necesitan que les den un empujón.

-¿En qué sectores despuntan los jóvenes empresarios de la provincia?

-Siempre nos han mirado por el sector de las nuevas tecnologías, pero también somos punteros en sectores tradicionales, por ejemplo, ya que estamos en Jerez, en el del vino y el vinagre. Lo bueno es que AJE no es endogámica, hay muchos sectores y cada sector tiene sus bondades.

-AJE también es pionera en los eventos de networking.

-La ejecutiva andaluza aprobó la propuesta de AJE y el acuerdo es hacer cuatro eventos de networking y vamos rotando cada mes. Los 'Negocios a la Carta' se centran en hacer lobby con un empresario de relevancia pública para dar a conocer nuestras empresas y sus productos. También tenemos los 'Clandestinos', eventos en los que citamos a los empresarios en un lugar, pero no saben quienes van ni a qué van, porque la idea es sacarlos de su zona de confort para hacer grupo y fomentar la colaboración en torno a algo que es divertido. Luego hacemos 'Breakfast Dating', desayunos para que los empresarios se conozcan entre ellos. Y por último están las actividades de 'Speed Networking', que tratan de facilitar el contacto con mucha gente en muy poco tiempo. La verdad es que un empresario hace actividad comercial desde que se levanta hasta que se acuesta, que al fin y al cabo, es el networking.