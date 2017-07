"Nunca gobernaremos con el PSOE, solo habrá apoyos puntuales"Mercajerez obtiene 28.000 euros de beneficio el primer semestre del año

-su candidatura para liderar Podemos se denominó 'Echando raíces'. ¿Qué quería evocar con este nombre? ¿Es que el partido aún no está asentado en Jerez?

-Venimos de un ciclo electoral muy intenso que ha terminado recientemente y nos hemos tenido que ir configurando y reconfigurando sobre la marcha. Hemos entendido que ahora es el momento de afianzar el partido en Jerez. Elegimos ese nombre no solo para mostrar que vamos a estar en la vida política de la ciudad sino para estar en los barrios y en los problemas de la gente.

El gobierno del PSOE se ha acostumbrado a esconder los problemas para buscar soluciones en el último momento"

-¿En qué situación se encuentra Podemos a nivel local?

-Estamos en una nueva etapa en la que veníamos de un consejo ciudadano que ha hecho un gran trabajo durante el ciclo electoral. Pero ahora el partido necesita nuevas metas. Estamos en un momento dulce porque ya tenemos la estructura de partido, un consejo ciudadano con muchas ganas de trabajar y con una nueva sede en la calle Asta mucho más amplia.

-Entre los objetivos que se ha marcado la formación es que concurrirá a las elecciones municipales de 2019. ¿Lo hará solo o acompañado?

-Todavía es pronto pues quedan dos años. Tenemos un documento base a nivel autonómico que va a marcar las pautas tanto para las elecciones autonómicas como las locales que casi coincidirán en el tiempo. Nuestra apuesta es acudir bajo una marca que agrupe a todos los movimientos sociales, fuerzas de transformación y bloque del cambio y que Podemos sea el eje que centre la actividad electoral para los próximos comicios. ¿Y cómo se concreta? Nuestra idea es tener una interlocución con Izquierda Unida y, bajo unas premisas, acudir en común a las elecciones. Pero no sabemos qué Izquierda Unida nos vamos a encontrar, si la que propone tripartitos con el PSOE u otra que apueste por un verdadero bloque del cambio. Si esa confluencia no se puede dar, ya que los requisitos son altos, iremos en solitario.

-Hace unos meses hubo un primer encuentro entre Podemos e Izquierda Unida en Jerez sobre la posibilidad de una confluencia. ¿Ha habido nuevos encuentros? ¿Los habrá a corto plazo?

-No lo hay por ahora pero tampoco ha dado tiempo. Sí es verdad que Raúl Ruiz-Berdejo me felicitó por el proyecto pero no hemos vuelto a hablar.

-¿Y qué relación va a tener Podemos con Ganemos teniendo en cuenta unas diferencias que, incluso provocó que dejara Vd. de ser concejal? ¿Se va a intentar recomponer esa relación?

-Nuestra idea es hacer un bloque amplio donde tendrá cabida cualquier entidad o persona que comparta los mismos anhelos. No sé qué decidirá Ganemos Jerez porque está configurada como una agrupación de electores. Nuestra apuesta es que estamos abiertos a cualquier persona, entidad u organización con la que compartamos objetivos.

-¿Ve factible, por tanto, hacer ese bloque de izquierdas para superar al PSOE?

-El objetivo es acabar con las políticas que nos han traído hasta aquí. Podemos se va a agrupar en contra de esas políticas que han traído precariedad y miseria. ¿El bloque de izquierdas? Vamos a intentar hacer una fuerza de cambio lo más amplia posible para hacer frente a esas políticas y a esos partidos que la han llevado a cabo como el PP, el PSOE y, en el caso de Jerez, el 'pachequismo'. Quien quiera sumar en esa línea, intentaremos hacer el bloque más grande.

-En su programa para dirigir Podemos, ya se ha marcado como línea roja que nunca gobernará junto a PP o PSOE...

-Efectivamente. Esta fuerza de ilusión que es Podemos no va a permitir que el PP vuelva a gobernar en esta ciudad. Nosotros no nos vamos a ponernos de perfil como otras marcas blancas como Ciudadanos porque entendemos que hacen políticas dañinas. Pero tampoco vamos a ser cómplice de los quehaceres del PSOE que nos ha demostrado durante mucho tiempo que tiene buenos discursos pero poca efectividad en lo que luego lo hacen. Y lo estamos viendo ahora en este Ayuntamiento y en la Diputación y en la Junta. No vamos a entrar en gobiernos con el PSOE y lo tenemos clarísimo. El PSOE no es un partido de cambios porque su propio aparato lo impide. Eso no quita que haya la posibilidad de acuerdos puntuales para acometer medidas que mejoren la vida de la gente. Le tenemos tendida la mano al PSOE para acometer medidas que beneficien a la sociedad pero eso no implica ni pactos de gobierno ni cogobiernos.

-Por tanto, ¿a Vd. le pareció bien la propuesta de 2015 pero lo que no le gustó que luego se buscara conformar un tripartito?

-En 2015 Ganemos tomó la decisión adecuada de apoyar al PSOE. Pero el problema es que la oposición constructiva se entiende a veces como decir siempre sí y yo entiendo que hay veces que también es bueno decir no. Ganemos hizo muy bien entonces pero el devenir del Ayuntamiento no aconsejaban buscar un tripartito.

-Le pido una valoración de los dos años que ha estado como concejal...

-En lo personal ha sido un orgullo formar parte de la corporación jerezana. Pero creo que el Ayuntamiento tiene un problema de endogamia que hace que solo se mire a sí mismo; y tiene una enorme capacidad de absorción porque el trabajo municipal se lleva todos los esfuerzos. Te llevas todo un mes preparando mociones, preguntas y demás para que luego no lleguen a buen puerto; es muy frustrante. Entiendo que el Ayuntamiento tiene que tener una visión más de distritos para atender una ciudad tan grande.

-¿Y cómo se resuelve esa endogamia?

-Depende del equipo de gobierno. Hay que involucrar a todos en la gestión pública y en resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos. Pero cuando es el propio gobierno el que te pone todas las trabas burocráticas es cuando surge el problema de la endogamia y condena a hacer unas políticas de puertas para dentro.

-¿Y qué plantea Podemos para hacer frente a un ayuntamiento con mil millones de deuda?

-Ahora estamos en un proceso de diagnóstico de los problemas de la ciudad y del Ayuntamiento para elaborar nuestro programa electoral. Pero ya tenemos algunas propuestas bastante claras como la recuperación y el rescate de los servicios públicos, aumentar la transparencia de las contrataciones públicas -porque hemos visto un aumento de contratos menores y de negociados de publicidad que al final acaban en las mismas manos-, o un ayuntamiento más abierto a los vecinos que le permita un uso más democrático de su patrimonio. Y en la participación, no queremos unos simples presupuestos participativos sino que haya una reserva del presupuesto que sea decidida realmente por los vecinos.

-¿Cómo valora estos dos primeros años de gobierno del PSOE?

-Hay que decir que es un gobierno que ha puesto freno al despilfarro del PP, que hizo auténticas barbaridades, aunque pienso que también le ha influido el miedo a hacer algo ilegal con todos los problemas que han tenido los ex alcaldes. Como aspecto positivo le podemos decir que se ha puesto algo de control en el gasto público pero pesan más los aspectos negativos. Saben que tienen problemas pero los guardan hasta última hora para luego dedicarse a distribuir culpas entre los demás y dándoles una patada hacia delante. Esa forma de actuar la hemos visto en varias ocasiones como el presupuesto, el plan de ajuste, el conflicto con los sindicatos, la gestión del ERE...

El delegado municipal de Participación, Sostenibilidad y Movilidad, José Antonio Díaz, acompañado por el director gerente de la empresa, Ángel Salazar, ha presidido recientemente el Consejo de Administración de Mercajerez, en el que se ha presentado el balance de gestión del primer semestre del año de la sociedad municipal. Tras la celebración del mismo, José Antonio Díaz ha señalado que las cuentas de Mercajerez han arrojado un beneficio de 28.000 euros entre los meses de enero y junio de 2017, "lo que supone una mejora de la previsión de ingresos y gastos sobre el presupuesto municipal de 2017 de 10.000 euros".

El edil socialista se ha mostrado satisfecho por estos resultados que evidencian "el impacto de la gasolinera inaugurada el pasado mes de marzo en la avenida Cantos Ropero del polígono industrial El Portal, uno de los accesos al recinto de Mercajerez, que ha supuesto un revulsivo para el mercado, atendiendo el intenso flujo de camiones que registra la zona", ha subrayado Díaz. "Atendiendo a estas cifras, todo apunta a que Mercajerez tendrá un beneficio superior a lo previsto en el cierre del ejercicio del año", ha continuado Díaz.

De otro lado, el consejo de administración de Mercajerez, ha aprobado la renovación de la luminaria de las instalaciones con el objetivo de reducir coste, que se llevará a cabo durante los próximos meses, así como la unificación de los servicios de asesoría y contabilidad, con el mismo fin.