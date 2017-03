El gobierno local culpa a Diputación de perder inversiones en las pedanías

El gobierno local reconoció ayer que se han perdido unos fondos provinciales destinados a ejecutar mejoras en los colegios públicos de las pedanías -en torno a unos 118.000 euros-, tal y como denunciaron el pasado sábado varios alcaldes de estos núcleos rurales. Sin embargo, el ejecutivo se apresuró a culpar a la Diputación a la que le reprochó que no culminara la tramitación administrativa en el plazo que exigía la convocatoria. Acto seguido anunció que las actuaciones se ejecutarán con cargo al Ayuntamiento aunque, para ello, tendrá realizar una modificación presupuestaria para dotarle del crédito necesario.

Los fondos proceden del denominado Plan Invierte, una iniciativa aprobada por la Diputación que ha repartido ocho millones de euros entre los ayuntamientos de la provincia para ejecutar obras. Sin embargo, y tal y como reconoció el organismo provincial, los plazos administrativos estaban muy ajustados porque la convocatoria se aprobó a mediados de octubre y los trabajos debían estar adjudicados antes del 31 de diciembre. Es en ese punto donde radica el problema que afecta a las actuaciones previstas en las pedanías pues el proceso de adjudicación no estuvo listo a final de año. A esto se une que las obras debían estar culminadas antes del próximo día 31.

Pero la polémica ha surgido en fijar la responsabilidad de la pérdida de estos fondos. Los alcaldes pedáneos aseguraron el pasado sábado que la presidenta de la Diputación, Irene García, les había señalado que la culpabilidad recaía en el Ayuntamiento ya que se había excedido en los plazos de contratación aunque, hasta el momento, no hay reacción oficial por parte de la institución provincial que confirme esta argumentación.

En cambio, ayer el gobierno local culpó al organismo provincial del incumplimiento de la convocatoria al asegurar que esta administración era la encargada del "proyecto, la coordinación de seguridad y los planes de seguridad"; sin embargo, este último documento fue "presentado fuera de plazo", según la tesis municipal. Se da la circunstancia de que la junta de gobierno local del Ayuntamiento adjudicó este paquete de obras a la misma empresa el pasado 23 de diciembre.

En el comunicado remitido en la mañana de ayer por el Ayuntamiento, el ejecutivo animó a la Diputación "a seguir adelante con estas obras de mejora, aunque el plazo viniera motivado por el precepto legal de estar toda la tramitación antes del 31 de diciembre, un plazo tan corto que ha motivado que otros ayuntamientos se hayan quedado fuera de la convocatoria del Plan Invierte".

Tras esto, el equipo de gobierno insistió en que, a pesar de no tener "aún escrito oficial" del organismo provincial, se ha buscado una "solución" que ya ha fue comunicada a los alcaldes pedáneos, entre ellos los que denunciaron el pasado fin de semana la pérdida de estos fondos. Para ello se prevé una modificación presupuestaria para contar con los 118.000 euros necesarios para acometer las mejoras en los siete colegios públicos de las pedanías. "Para nuestro grupo municipal, las obras en los colegios son prioritarias", aseveró.

No obstante, la elección de estas obras fue cuestionada por algunos alcaldes pedáneos que le reprocharon al ejecutivo local que no hubiera consensuado las actuaciones. El ejecutivo alegó en el pleno donde se aprobaron las actuaciones que estas debían ejecutarse en materias de competencia municipal y, entre ellas, se encuentra el mantenimiento de los centros educativos. No obstante, la incorporación de las actuaciones en los centros educativos pedáneos se produjo a última hora y a través de una enmienda realizada por el ejecutivo.

La cuantía del Plan Invierte para Jerez no solo se circunscribía a las obras en las pedanías. De hecho, se prevé que, salvo una, el resto de actuaciones que está ejecutando el Ayuntamiento en la zona urbana con cargo a estos fondos provinciales acabe en plazo. Entre ellas se encuentra la modernización de los sistemas de riego del parque González Hontoria (48.700 euros), la mejora de la eficiencia energética en iluminación de dependencias municipales ((41.260 euros), la modernización del sistema de riego en instalaciones deportivas municipales (41.322 euros) y la mejora en el alumbrado público (49.544 euros). La que no estará lista es la instalación de cámaras de seguridad en algunos edificios municipales ya que, según el ejecutivo, la empresa adjudicataria renunció tras firmar el contrato, aunque se espera licitarla nuevamente en breve.

Los ochos millones de euros que habilitó la Diputación para obras en los municipios de la provincia procedían del superávit presupuestario que logró en el ejercicio 2015.