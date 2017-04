El gobierno local replica a Pelayo diciendo que es "el presupuesto de mayor inversión"

Las declaraciones realizadas el viernes por María José García-Pelayo sobre el presupuesto municipal de 2017 tuvieron ayer réplica por parte del gobierno local, que en un comunicado señala que "es el presupuesto que contempla mayor inversión de la última década, destinando más de 10 millones a la compra de autobuses, actuaciones en colegios y mejoras en barriadas, entre otras iniciativas, que marcarán un punto de inflexión en la calidad de los servicios y equipamientos del municipio". Por este motivo, el Ejecutivo local afirma que se constata que "Pelayo no quiere presupuestos porque no quiere inversiones para Jerez".

En concreto, sobre la supresión de la bonificación de la plusvalía, el gobierno municipal le recuerda que "es una obligación legal impuesta por el Gobierno de Rajoy, una medida que ella misma firmó". No obstante, "al igual que en el caso Gurtel, ya sabemos que no sabía lo que firmaba. Por este motivo hay que recordarle que la supresión de dicha plusvalía es un imperativo legal impuesto por el Gobierno del PP, que ella misma firmó en su día para que Jerez se acogiera en línea con el Plan de Ajuste". Asimismo, el gobierno lamenta nuevamente que "a Pelayo, ausente de los plenos y de fin de semana en Jerez, se le haya visto de nuevo el plumero con sus declaraciones, aludiendo a que no hace falta presupuesto y que se prorrogue el actual".

"Como se evidencia con estas manifestaciones -añada la nota de prensa-, ha dejado claro que no quiere presupuestos para que no se renueven autobuses urbanos, para que no haya inversiones en barriadas, en colegios o en la zona rural. Todo lo que ella no hizo y que sí va a hacer el gobierno socialista".

"Ella debería saber que por no hacer los presupuestos a tiempo en sus años de gobierno, esta ciudad se encontraba sin apenas inversiones desde 2013. Porque no se puede invertir con presupuestos prorrogados".

El gobierno local señala que "parece que Pelayo tampoco recuerda que fue ella, como alcaldesa, quien dio un autentico sablazo a todos los jerezanos, vendiendo el agua, subiendo el 50 % la tasa de recogida de basura o no bajando el IBI cuando pudo hacerlo por la bajada de los valores catastrales".

El gobierno local le recomienda "que no venga de fin de semana a dar lecciones, porque fue incapaz de dar a los jerezanos unos presupuestos inversores, equilibrados y ajustados a lo que ella misma firmó, y contando, además, con una mayoría absoluta".

Sobre el proceso de elaboración de los presupuestos de 2017, el gobierno municipal señala que "precisamente el PP es el único partido que no ha tenido interés en los presupuestos, ni en la ciudad, a pesar del tiempo que ha tenido". El comunicado concluye señalando que "no van a venir a darnos lecciones de presupuestos cuando ellos, en cuatro años, solo hicieron tres, mientras que el gobierno actual, en lo que va de legislatura, ya ha elaborado tres, de forma abierta y participativa para que, además de ser los presupuestos de mayor inversión de la última década, sean unos presupuestos de integración y consenso".