"El gobierno ya ha consumido la mitad del tiempo"

Ciudadanos ha advertido de que el gobierno local está en riesgo de incumplir con el compromiso adquirido meses atrás de presentar un borrador del presupuesto municipal de este ejercicio antes de que finalice el primer trimestre del año. En un comunicado, el portavoz de Ciudadanos Jerez, Carlos Pérez, señaló: "Ya han pasado casi dos meses desde que se aprobaron los presupuestos del año 2016 y apenas hemos recibido información acerca de las principales partidas de ingresos y gastos del presupuesto de 2017".

Pérez reclamó al ejecutivo local que "entienda que su responsabilidad en este proceso pasa por facilitar a los grupos de la oposición toda la información para valorar los presupuestos y hacerlo con tiempo suficiente". "Por desgracia, se ha consumido la mitad del tiempo que había para cumplir con el compromiso adquirido por la propia alcaldesa y, o se produce un incremento inmediato del flujo de información facilitada a la oposición o, una vez más mucho nos tememos que los jerezanos asistirán a un nuevo incumplimiento por parte del equipo de gobierno".

La formación reitera su oposición a la subida del IAE que plantea el ejecutivo

El edil indicó que "a día de hoy no disponemos de ninguna información sobre los ingresos previstos por el Ayuntamiento por impuestos directos, que suponen más del 50% de los ingresos corrientes". Acto seguido, sentenció: "Hemos manifestado en numerosas ocasiones que la propuesta de ordenanzas fiscales que presentó el gobierno municipal el año anterior y que ya se rechazó entonces sigue siendo inaceptable". La formación justificó la oposición a esta medida dado que "una ciudad con más de 31.000 parados necesita atraer empresas, no subirle los impuestos y eso es incompatible con igualarnos con los municipios gaditanos con el Impuesto sobre Actividades Económicas más alto y con otras medidas fiscales propuestas por el Ayuntamiento que desincentivan la actividad económica en nuestro municipio en lugar de fomentarla".

En referencia a los gastos, el líder de Ciudadanos incidió en que la información aportada "no es mucho mejor". "Solo se nos ha facilitado la propuesta inicial de gastos en bienes y servicios corrientes, sobre la que ya hemos informado al delegado de Economía [Santiago Galván] de que presenta numerosas deficiencias ya que creemos que no se ha realizado un trabajo a conciencia de identificación de las importantes bolsas de ahorro que existen". El partido naranja apuntó que la información que tienen "representa poco más del 30% del total de gastos corrientes y nada sabemos ni de los gastos de personal ni de las transferencias corrientes, que suponen en conjunto más del 60% de los gastos corrientes". "Nos preocupa de forma especial el capítulo de gastos de personal, en el que se deben reflejar los acuerdos alcanzados por el Ayuntamiento con la plantilla municipal, en particular lo referido a la reducción de las partidas de productividades y gratificaciones", agregó.